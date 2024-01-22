Движение ограничат на участке улицы Баррикад в Иркутске

Там идет строительство теплового луча. Об этом рассказали в мэрии.

С 8:00 1 февраля до 20:00 15 апреля будет временно прекращено движение транспорта по улице Баррикад на участке от пересечения с Учительским переулком до улицы Черского.

Водителей призывают воспользоваться рекомендуемой схемой объезда. При движении по Баррикад от улицы Фридриха Энгельса необходимо повернуть налево в переулок Учительский, затем выехать на Ремесленную, Напольную, Зимнюю и Баррикад. Для проезда в обратном направлении с улицы Баррикад нужно следовать по Слюдянской, Напольной, Ленской, Сарафановской, Писарева, Напольной, Ремесленной. Далее для выезда на Фридриха Энгельса (мост через р. Ушаковка) необходимо повернуть в переулок Учительский. Для проезда с Ремесленной к Маратовскому кольцу также можно воспользоваться улицей Фучика, с которой разрешен поворот только направо.

С 8:00 16 апреля до 20:00 30 мая будет временно прекращено движение по улицам Баррикад и Черского на следующих участках:

от пересечения улиц Фридриха Энгельса и Баррикад до пересечения Баррикад и Учительского переулка;

от здания на Баррикад, 111 до пересечения улиц Баррикад и Черского;

от пересечения улиц Черского и Баррикад до здания на Черского, 1.

Ограничения связаны со строительством тепловой магистрали.