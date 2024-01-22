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59% сибиряков поддерживают параллельный импорт автомобилей

Большинство российских автолюбителей, опрошенных* «Открытием Авто» и ВТБ, высказались за продление параллельного импорта иностранных автомобилей в нашу страну. Главным аргументом в пользу «параллельного» канала поставок автомобилей наши соотечественники назвали право на свободу выбора личного транспортного средства.

С понятием «параллельный импорт» автомобилей хорошо знакомы треть опрошенных (35%). Что-то слышали о «параллельном» канале ввоза иномарок в Россию, но не знают деталей, еще 39%. Ничего не знают о таком механизме импорта иностранных машин 21%. Еще 5% затруднились ответить на этот вопрос. Мужчины предсказуемо осведомлены об этом намного лучше женщин (48% против 23%). В самой молодой возрастной категории 18-25 лет о «параллельном импорте» автомобилей хорошо знают 44%, тогда как в старшей, 56+, только 32%. 

60% считают, что параллельный импорт автомобилей следует поддержать. 

В Южном федеральном округе такой точки зрения придерживаются 69%, в Сибирском федеральном округе 59%, в Северо-Западном федеральном округе - только 57%. Мужчины давали такой ответ чаще, чем женщины: 65% против 55%. Среди автолюбителей в возрасте от 18 до 25 лет так ответили 68%, тогда как в категории 41-55 лет только 55%. По мнению 8%, ввоз машин по «параллельному» каналу следует ужесточить, а 32% респондентов затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос о причинах поддержки «параллельного» канала поставок машин в Россию (можно было давать более одного варианта ответа), 55% отметили, что каждый имеет право выбора транспортного средства. По мнению 35% только так можно теперь купить качественные европейские, японские и корейские автомобили. 33% указали, что это единственный канал поступления в Россию ушедших марок, в том числе премиальных авто (13%). 28% считают, что параллельный импорт способствует конкуренции за покупателя, а это всегда идет на пользу рынку.

39% хотели бы наладить и расширить по параллельному импорту прежде всего поставки японских автомобилей (на Дальнем Востоке так считают 82%, в Сибири - 60%). 28% считают предпочтительным ввоз по «параллельному» каналу европейских машин. 24% отдают предпочтение корейским, а 4% - американским маркам (среди 18-25-летних автолюбителей 9%).

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Их тех, кто высказался против поддержки параллельного импорта (можно было давать более одного варианты ответа), 42% посоветовали развивать отечественный автопром, а не закупать иномарки за границей (чаще других так отвечали автолюбители старше 56 лет - 48%, а также сибиряки- 51%). 23% не считают этот канал важным, так как по нему в основном привозят премиальные авто, а масс-маркет, нужный большинству населения, идет по официальным каналам. По мнению каждого пятого, параллельный импорт за 2023 так и не смог удовлетворить текущий спрос, значит, не особо и нужен. Еще 14% вполне удовлетворены текущим официальным ассортиментом. А 10% полагают, что доля параллельного импорта мала и продолжает снижаться, что говорит о его невостребованности.

* Опрос проведен среди 1457 респондентов, владеющих авто или планирующих покупку в ближайший год, в возрасте 18-65 лет, во всех федеральных округах по репрезентативной выборке.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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