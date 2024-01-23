Эксперты прогнозируют пополнение ФНБ в 2024 году

Причина – умеренный рост цен на нефть в этом году, рассказали «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты РФ.

Объем ФНБ по итогам прошлого года, по подсчетам Минфина, достиг 12 трлн рублей (эквивалентно 8,0% ВВП, или $133 млрд), увеличившись за год на 1,5 трлн рублей, в основном за счет валютной и рыночной переоценки.

– Пополнение ФНБ происходит в основном за счет применения так называемого бюджетного правила, связанного с неполным зачислением средств от продажи углеводородов, и, судя по замедлениям темпов роста прежде всего европейской экономики, в этом году спрос на нефть будет умеренным, – прогнозирует экс-председатель Центрального банка РФ Сергей Дубинин. – То есть большого роста цены нефти и нефтепродуктов ожидать не приходится. И, скорее всего, мы столкнемся с необходимостью траты этих средств – с продажей за рубли средств ФНБ Центральному банку и, может быть, каким-то банковским институтам.

По его словам, сейчас ФНБ рассчитан на покрытие текучки дефицитов. При этом российский фонд с задачей увеличения объема бюджетных расходов справляется, отметил Дубинин.

Напомним, что российский рынок акций начал 2024 год с умеренного роста. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 0,7% до 3158 п., несмотря на снижение цены барреля марки Brent на 3,1%, до $76. Поводом для коррекции на нефтяном рынке стали новости о том, что Саудовская Аравия в феврале опустит цены на все сорта нефти для всех регионов.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что технически индекс МосБиржи тестирует уровень сопротивления в районе 3150 пунктов. В случае закрепления выше этой отметки, цели покупателей сместятся к верхней границе боковика последних месяцев. Сдерживающим фактором выступает ухудшение внешней конъюнктуры: цены на нефть теряют более 3%, на товарных площадках в целом сегодня преобладает негативная динамика.