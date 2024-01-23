Флаги России появятся на детсадах, колледжах и вузах страны

Образовательные учреждения обяжут вывесить на своих зданиях государственный флаг. Инициативу поддержало правительство, выяснили «Известия».

– Документ предлагает распространить на все образовательные организации, независимо от форм собственности, норму о постоянном размещении государственного флага на зданиях либо на территориях учреждений, – сказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России, член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев.

По действующим правилам постоянно размещать государственный флаг следует только на зданиях общеобразовательных организаций – школ, гимназий, лицеев. Инициатива же распространяет действие нормы на все образовательные организации, включая детские сады, колледжи и вузы.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин в указе от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» определил три основные стратегические задачи: снижение смертности, повышение рождаемости, воспитание подрастающего поколения через призму ценностного отношения к собственному здоровью, семье, государству.

Правительство Иркутской области организовало работу по реализации указа на региональном уровне. 29 мая 2023 года утвержден план мероприятий. Мероприятия направлены на укрепление традиционных ценностей, обозначенных в указе президента, среди них: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение отечеству и ответственность за его судьбу.