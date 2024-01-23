Дальневосточный банк запускает накопительный счёт со ставкой 16%

Дальневосточный банк запустил для держателей своих карт в новом 2024 году накопительный банковский счёт. Ставка по нему составит до 16% годовых.

Для удобства клиентов Дальневосточный банк сделал открытие накопительного продукта полностью дистанционным – процедура производится через систему «Интернет-офис» и сервис «Мобильный офис». Благодаря своим особенностям, продукт позволяет клиенту разделить накопления на конкретные цели, что способствует их более эффективному росту, и повседневные расходы.

«Накопительный счет — удобный и гибкий инструмент, с помощью которого наш клиент может управлять не только денежными средствами, но и ставкой. Совершайте покупки по карте Дальневосточного банка и получайте выходную ставку по накопительному счету. Мы также рады новым клиентам и готовы предложить им дополнительные привилегии по процентной ставке», - прокомментировала Татьяна Туранова, начальник управления розничного бизнеса АО «Дальневосточный банк».