В декабре зафиксирован значительный рост кредитного портфеля МСБ. Что это значит?

Согласно показателям Индекса RSBI, который в декабре сохранил уверенные позиции в зоне роста и составил 54,3 пункта, свидетельствуя о высокой деловой активности, малый и средний бизнес в прошлом месяце активно кредитовался, чему способствовал в том числе сезонный фактор.

«Рост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса на рынке в декабре во многом объясняется сезонной потребностью в пополнении оборотных средств, необходимых как для поддержания текущей деятельности в конце прошлого года, так и на реализацию планов в начале 2024 года. В частности, в декабре предприниматели активно привлекали кредиты, в том числе, чтобы завершить текущие расчёты с поставщиками, а также чтобы через увеличение закупок минимизировать предстоящие уже в новом году расходы в ожидании инфляционных корректировок цен у своих поставщиков и партнеров. Таким образом, в настоящее время деловая активность сегмента МСБ на фоне снижения продаж опирается в основном на кредитное плечо, поэтому в текущей ситуации роль государственных программ, направленных на субсидирование процентных ставок, становится одной из ключевых в первую очередь для реализации инвестиционных проектов, наиболее чувствительных к стоимости финансирования», - сказал Кирилл Тихонов, старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Общая динамика компонент Индекса в декабре была смешанной. Компонента Кредиты существенно выросла, говоря о сохраняющейся доступности заемного финансирования для малого и среднего бизнеса. Также заметно выросла и Компонента Инвестиции после снижения в ноябре, что свидетельствует о заинтересованности бизнеса в развитии в новом году. Компонента Продажи, при сохранении фактических показателей выручки, опустилась до минимума с начала прошлого года за счет ухудшения ожиданий предпринимателей из-за вероятного снижения торговой активности в начале года. Несмотря на то, что Компонента Кадры немного снизилась, она по-прежнему находится в зоне уверенного роста, подтверждая желание бизнеса расширять свой штат.

Изменение индекса по компонентам, в п.п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ, Magram Market Research

Основные тренды

Компонента Продажи снизилась до минимума за последний год за счет негативных ожиданий МСП на ближайшие несколько месяцев, когда после новогодних праздников традиционно снижается покупательская активность. Поэтому ожидания предпринимателей по выручке ухудшились: только 20% респондентов настроены оптимистично против 33%, ожидающих сокращения продаж, – это худшие показатели за весь 2023 год.

При этом оценка предпринимателями фактических продаж осталась без изменений.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Кадры, несмотря на снижение, осталась в зоне уверенного роста. Уровень найма остался практически без изменений - 15% предпринимателей трудоустраивали новых сотрудников, что вблизи исторического пика в 16%. При этом до 21% увеличилась доля компаний, которые сокращали штат, что стало снижением на 4 п.п. по сравнению с прошлым месяцем. И это максимум с ноября 2022 года.

Ожидания, напротив, улучшились. Так, 30% респондентов планируют нанимать сотрудников - это максимум за последние пять месяцев.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Инвестиции достигла пика в зоне роста с августа благодаря как улучшению фактических оценок, так и ожиданий.

Наращивали вложения в бизнес в конце года на 5 п.п. больше опрошенных компаний, чем месяцем ранее, их доля составила 24%– это пиковый показатель за последние пять месяцев. О наращивании инвестиций в ближайшее время сказали 29% опрошенных предпринимателей, их доля увеличилась на 3 п.п.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Компонента Кредиты достигла рекордного показателя в конце 2023 года, отражая высокий уровень доступности кредитования для МСБ.

Доля одобрений по кредитам составила 15% – это двухлетний максимум. На 4 п.п. за месяц вырос процент уже имеющих кредиты – до 16%. В результате общий удовлетворенный спрос достиг максимальных значений. При этом уровень отказов по кредитам второй месяц остается на историческом минимуме и составляет 7%.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ

Индекс RSBI по размерам бизнеса

В декабре положительную динамику показали индексы малого и среднего бизнеса – на уровне уверенного роста. В малом бизнесе отмечается подъем в кредитовании, а предприниматели среднего сегмента планируют активно расширять штат в новом году.

По всем размерам бизнеса наблюдается значительный рост фактической инвестиционной активности, однако в микросегменте он оказался нивелирован пессимизмом МСП в части продаж. В результате RSBI в микробизнесе снизился до 51,1 п.п., перейдя в зону более сдержанного роста.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ

Индекс RSBI по видам деятельности

Индексы по всем видам деятельности остались в области уверенного роста. Но рост индексов в декабре произошел лишь в производстве и сфере услуг. Так, компании, задействованные в производстве, смогли нарастить кредиты, а также более активно расширяют бизнес. В сфере услуг фактором роста стало в первую очередь улучшение инвестиционной составляющей.

В сфере торговли показатель деловой активности, напротив, снизился из-за более сдержанных ожиданий в части продаж, а также ухудшения фактической ситуации с наймом.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В декабрьском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1784 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации.