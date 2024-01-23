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Курс биткоина опустился ниже 40 тыс. долларов

Впервые с 3 декабря 2023 года.

22 января 2024 года стоимость самой популярной криптовалюты опустилась ниже 40 тыс. долларов – впервые с 3 декабря 2023 года. На 22:26 по мск монета потеряла 4,34% и опустилась до 39 859 долларов.

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По информации Coindesk, это произошло из-за продажи FTX монет из биткоин-фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) на 1 млрд долларов.

«Теоретически, теперь, когда FTX распродает свои значительные пакеты акций, давление продаж может ослабнуть, поскольку ликвидация активов банкрота – это относительно уникальное событие», – комментируют эксперты Coindesk.

Кроме того, давление на биткоин оказывают высокие процентные ставки. На этой неделе трейдеры значительно снизили ожидания на то, что ФРС начнет снижать ставку уже в марте 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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