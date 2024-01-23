Активных заемщиков в России не более 13%

Более половины россиян практически никогда не берут деньги в долг.

По результатам мониторингового опроса ВЦИОМ, за последние 20 лет привлекательность займов в глазах россиян померкла: доля тех, кто с той или иной периодичностью занимает денежные средства, сократилась с 62% до 44%. На сегодняшний день заядлыми заемщиками (берут в долг очень и довольно часто) себя называют 13% (2004 г. – 14%, 2009 г. – 14%), или каждый восьмой, периодическими («редко, но иногда бывает») – 31%, тогда как еще в 2004 г. к последним можно было отнести каждого второго россиянина – 48%.

Можно предположить, что наибольший риск оказаться в «долговой яме» у граждан с низкими доходами; каждый пятый в этой группе берет кредиты постоянно (19% vs. 2-4% россиян с хорошим и средним материальным положением). Регулярными должниками также чаще оказываются россияне со средним образованием (10%).

Опыт взятия денег в долг обусловлен возрастом, уровнем материального положения и местом проживания. Наиболее активные заемщики – россияне 25-59 лет (25-34 лет – 54%, 35-44 лет – 50%, 45-59 лет – 46%), с плохим и очень плохим материальным положением (53%), а также проживающие в селах (51%).

Более половины россиян признались, что практически никогда не берут денег в долг (56%, +20 п.п. с 2004 г.).

Чаще других займов избегают те, у кого, вероятно, еще нет нужды в крупных тратах, и те, для кого они уже неактуальны, то есть молодые люди 18-24 лет (62%) и представители старшего поколения 60+ (67%). Еще одно возможное объяснение – низкий уровень платежеспособности этих групп и, как следствие, потенциальные сложности с возвратом долга. Практически никогда не занимают деньги также граждане, довольные своим достатком (66%) и жители столиц (64%).

Максимальная сумма, которую россияне считают возможной взять в долг, в среднем составляет немногим больше полумиллиона – 579 тыс. 270 рублей (на основе ответов 74%), что примерно равняется восьми среднемесячным зарплатам по стране. Двадцать лет назад аппетиты наших сограждан были скромнее – 42 314 рублей (на основе ответов 60%), или 6 среднемесячных зарплат.

Портрет потенциального крупного заемщика сегодня выглядит так: мужчина (975 535 рублей), в возрасте 25-34 лет (1 193 972), с высшим или неоконченным высшим образованием (873 557), с хорошим материальным положением (796 865) и проживающий в одной из столиц (1 028 291).

Назвать приемлемый процент по займу для россиян оказалось сложнее, чем 20 лет назад (затруднились ответить 30% vs. 11% в 2004 г.).

Причем вопрос одинаково вызвал затруднения как у заядлых заемщиков (30%), так и тех, кто далек от этой темы и практически никогда не берет денег в долг (34%). В целом взятие денег в долг под проценты сегодня кажется россиянам легитимным: доля допускающих исключительно беспроцентный кредит за рассматриваемый период сократилась втрое, с 57% до 19%. В наши дни более четверти опрошенных считают приемлемой ставку по займу до 10% (29%), каждый пятый – в пределах 10-30% (22%, +17 п.п. с 2004 г.).