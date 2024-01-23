Потребительских кредитов на 167 млрд рублей взяли клиенты Байкальского банка в 2023 году

За 2023 год число потребительских кредитов, выданных Байкальским банком увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом — всего клиенты оформили кредитных договоров на сумму 167 млрд рублей.

По данным экспертов Сбера, в прошлом году в Байкальском банке жители Иркутской области оформили потребительских кредитов на сумму 77 млрд рублей, якутяне заняли у банка 35,5 млрд рублей, забайкальцы — получили кредиты на 31,3 млрд, жители Бурятии — на 23,3 млрд рублей.

Самыми активными месяцами по выдаче кредитов стали июнь, июль и август. Аналитики Сбера связывают интерес клиентов к этому банковскому продукту с летними отпусками.

Большинство потребительских кредитов в Байкальском банке взяли на обучение, лечение, ремонт жилья, путешествия, покупку бытовой техники, одежды и другие цели.