Более 800 исков на недобросовестных майнеров подали энергетики Иркутской области

«Иркутскэнергосбыт» подвел итоги работы с «серыми» майнерами за 2023 год. За минувший год в целом подано 833 судебных иска на общую сумму более 562 млн рублей. В силу вступили уже 508 постановлений, по 25 заявлениям ответчики не стали дожидаться решений суда и оплатили задолженность. Остальные иски еще находятся на рассмотрении.

В Братске майнер мешал шумом местным жителям. Мужчина на дачном участке поставил контейнер. Он признал, что монтировал внутри технику для добычи криптовалюты. Мужчине предлагали перенести оборудование на спецплощадку, но он проигнорировал просьбы, тогда энергетики подали в суд и выиграли.

Еще один примечательный случай произошел в Ангарске: майнер потреблял объем электричества, сравнимый с 335 домохозяйствами. Энергетики выявили колоссальный рост энергопотребления: с 1000 кВт до 60 000 кВт в месяц.

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» проанализировали энергопотребление на одном из участков, на территории которого располагались жилой дом, гараж, баня, деревянное двухэтажное строение. Чтобы убедиться, что владелец использует ресурс на коммунально-бытовые нужды, инспекторы выехали на место и в присутствии собственника переписали имеющееся электрооборудование. Даже при примерном расчете потребления приборами, внушительный объем не подтвердился. Во время осмотра в доме зафиксированы признаки работы майнингового оборудования: высокая теплоотдача, характерный шум вентиляторов. Как и в первом случае, майнер суд проиграл и обязан заплатить за электроэнергию по коммерческому тарифу.

По вступившим в силу решениям суда криптоэнтузиасты должны вернуть в энергосистему региона более 225 млн рублей.

Эти деньги направят на развитие электросетевого хозяйства Иркутской области. Энергетики вынуждены идти в суды, чтобы обязать майнеров заплатить за потребленный ресурс по соответствующему тарифу.

Для сравнения, все предприниматели и бизнесмены платят за электроэнергию по коммерческой ставке – это примерно 3,5 – 4 рубля\кВт*ч. А нелегальные майнеры пользуются льготной ставкой – 1,42 руб\кВт*ч.

Предприимчивые горожане ставят технику для криптовалюты в гаражах, подвалах, дачных домиках, на балконах. Во всех этих помещениях бытовые электрические сети не предназначены для регулярной высокой нагрузки, поэтому возникает перегруз, скачки напряжения и аварийные отключения, в некоторых случаях происходят короткие замыкания и пожары. И, как следствие, страдают от этого не только сами майнеры, но и их соседи.

Многие «серые» майнеры не торопятся своевременно платить по счетам. В случае, если неплательщик игнорирует судебное решение, подключаются судебные приставы. За прошлый год есть не менее десятка случаев, когда имущество таких недобросовестных предпринимателей было арестовано в счет оплаты долга. Чаще всего аресты накладывались на авто.