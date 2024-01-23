Правительство поддержало продление обязательной продажи валютной выручки

Правительство РФ выступает за продление мер по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, сообщает пресс-служба ведомства.

– Введённые меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счёт достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что, по имеющимся данным, в целом экспортёры соблюдают требования указа Президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортёрам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года, – прокомментировал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Президент подписал соответствующий указ в октябре 2023 г. Согласно документу, меры носят временный характер и действуют до 30 апреля. Сейчас правительство готовит предложение об их продлении до конца текущего года.



Ситуация на валютном рынке действительно стабилизировалась. Во вторник, 23 января, рубль торгуется на уровне 88 руб./доллар, в то время, как в октябре 2023 курс превышал отметку 100 руб./доллар. Однако аналитики не исключают ухудшения ситуации во втором квартале 2024 года.