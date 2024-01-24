Майнеров предложили отключать от электричества на 500 часов в год

Так предлагается решить проблему энергодефицита. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование ВШЭ для правительства России.

В России предложили отключать майнеров от электроэнергии на срок до 500 часов в год (почти 21 день), чтобы решить проблему энергодефицита в некоторых регионах России.

Сейчас есть три категории надежности электроснабжения. Так, например, домохозяйства можно отключать от электроэнергии только на 72 часа за год и не более 24 часов подряд. У двух других категорий потребителей этот срок определяется договором, однако некоторые предприятия нельзя отключать вовсе (поскольку им требуется резервный источник питания). Майнеров стоит выделить в новую категорию потребителей, которую будет позволено отключать на более длительный срок, говорится в исследовании.

Это хороший инструмент, считает директор ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Такое решение может устроить всех, заявил он «Известиям». По его словам, оно допустимо для бизнеса, и майнеры готовы идти на компромисс. На прошлой неделе в Госдуме провели заседание комитета по энергетике, там обсуждали сокращение энергодефицита в ряде регионов России, и эту инициативу тоже выдвигали.

Ранее стало известно, что более 800 исков на недобросовестных майнеров подали энергетики Иркутской области. «Иркутскэнергосбыт» подвел итоги работы с «серыми» майнерами за 2023 год. За минувший год в целом подано 833 судебных иска на общую сумму более 562 млн рублей. В силу вступили уже 508 постановлений, по 25 заявлениям ответчики не стали дожидаться решений суда и оплатили задолженность. Остальные иски еще находятся на рассмотрении.