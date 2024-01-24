Риелтор прогнозирует падение цен на «вторичку»

Жилье в новостройках продолжит дорожать. Об этом «Известиям» рассказала риелтор София Любимова.

«Если опираться на аналитику прошлых лет, то с большей долей вероятности можно говорить о том, что новостройки продолжат расти в цене, так как ставки по ним – от 4 до 8% по разным льготным программам», – отметила эксперт.

В то же время, по ее мнению, ставки по ипотеке на вторичную недвижимость будут на уровне около 17-18%. В связи с этим Любимова спрогнозировала снижение покупательской способности на вторичном рынке и уменьшение цен.

Ранее эксперты Циан заявили, что число сделок на «вторичке» сильнее зависит от демографии, чем от доходов. Топ-10 регионов по числу ДКП почти идентичен топ-10 по населению. «Перемещения» в топ-10 происходят редко. За последние 4 года лишь 1 субъект Федерации покинул этот список (Красноярский край) и лишь 1 в него попал (Самарская область).

Аналогичный рейтинг (регионов-лидеров) по числу сделок в новостройках обновляется заметнее, чем по числу ДКП. На топ-10 регионов приходится 40% ДКП (это соответствует доле лидеров по населению (38%) и заметно меньше 10 ключевых регионов по числу ДДУ (65%). В статистику по ДКП входят и сделки с загородными форматами жилья. По этой причине этот показатель априори чуть выше в регионах с благоприятными климатическими условиями.