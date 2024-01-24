Санкт-Петербург вошел в тройку городов мира по прогнозируемому росту цен на элитное жилье в 2024 году

Аналитики NF Group проанализировали исследование Global Prime Residential Forecast компании Knight Frank с учетом прогноза роста цен на элитную недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Северная столица заняла третье место в общем рейтинге городов: прогнозируется, что здесь цена за квадратный метр увеличится на 6% в течение 2024 года, превышая аналогичные показатели Дубая, Мадрида, Сиднея и Стокгольма. В Москве прирост может составит 3% – это больше, чем в Париже, Цюрихе и Нью-Йорке. В Сочи рост составит 2%.

Согласно прогнозам Prime Global Residential Forecast на 2024 год (и с учетом данных NF Group), наибольшее увеличение стоимости элитного жилья ожидается в Окленде, Санкт-Петербурге и Мумбае, где цены за квадратный метр могут вырасти на 10%, 6% и 5,5% соответственно. За тройкой лидеров следует Дубай (+5%), который в аналогичном прогнозе на 2023 год занимал первое место с ожидаемым ростом цен на 13,5%. В Мадриде и Сиднее стоимость элитной жилой недвижимости также может вырасти на 5%, в Стокгольме на 4,5%, а в Майами на 4%.

Цены на элитное жилье в Москве в 2024 году могут вырасти на 3%, полагают эксперты, такой же прогноз дается для Монако и Мельбурна. Сочи с ожидаемым ростом цен на 2% стоит в одном ряду такими городами, как Токио, Ванкувер, Шанхай, Нью-Йорк и Париж.

Согласно итогам 2023 года, средневзвешенная стоимость элитного жилья в новостройках Москвы составила 1 618 000 рублей за кв. м, а в Санкт-Петербурге 630 000 рублей за кв. м. В сравнении с 2022 годом эти показатели больше на 6% и 17% соответственно. В Сочи, по предварительным итогам года, средневзвешенная цена предложения в классе «делюкс» составила 2 500 000 рублей за кв. м (+4% за год).

«Рост цен на элитное жилье в 2024 году будет в значительной мере зависеть от ввода новых проектов и от балансировки спроса и предложения. Также на показатель будут иметь влияние такие факторы, как уровень ключевой ставки ЦБ, увеличение себестоимости строительства, инфляционные ожидания, изменения валютных курсов и геополитическая ситуация в целом», – Алия Ханбекова, руководитель отдела элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге.

«Учитывая высокие ставки, дорогое проектное финансирование и рост стоимости строительства, что уже сейчас оказывает значительное давление на участников рынка, застройщики постепенно отходят от программ со скидками и увеличивают цены на недвижимость, особенно в отношении своих наиболее популярных объектов. Тем не менее, в элитном сегменте мы прогнозируем, что динамика в 2024 году сохранит умеренный характер. Прирост цен на рынке Москвы ожидаем в пределах 3%, а на рынке Сочи в пределах 2%», – Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group.

«Рост цен на недвижимость в Дубае продолжается, и несмотря на то, что он, возможно не будет настолько активным, как в предыдущие два года, активный спрос со стороны Китая и Индии, а также продолжающийся спрос со стороны российских инвесторов и вообще инвесторов со всего мира, будет и дальше стимулировать прирост цен и активность на этом рынке, который предлагает большое количество возможностей для диверсификации портфеля», – Марина Шалаева, партнер NF Group Middle East.