Средняя цена нового китайского автомобиля в РФ выросла до 3,3 млн рублей

За прошедший год новые автомобили из Китая подорожали на 11%, достигнув 3,3 млн рублей. Об этом говорится в исследовании автомобильного сервиса «Дром».

«Средняя стоимость нового китайского автомобиля выросла до 3,3 млн рублей в 2023 году, что на 11% больше по сравнению с 2022 годом. Новые машины не из Китая в среднем подорожали сильнее – на 19%», – отмечается в исследовании «Дрома».

Новые автомобили марки Geely прибавили в цене в среднем 16%, автомобили бренда Chery – 15%. На 8% выросла стоимость новых автомобилей Changan, на 2% – Exeed и Omoda. При этом средневзвешенная цена автомобилей Haval снизилась на 2%.

Помимо этого, аналитики «Дрома» выяснили, какие модели наиболее популярных в России китайских брендов – Chery, Haval, Geely, Changan и Exeed – подорожали сильнее всего. Среди автомобилей Chery наиболее заметно выросла стоимость Chery Tiggo 7: модель подорожала на 160%, до 2,6 млн рублей. Средняя цена самой подорожавшей модели Haval, Haval H6, поднялась до 2,9 млн рублей (+111%). Ощутимо прибавили в цене Geely Atlas (+20%; до 2,9 млн рублей), Changan CS35 Plus (+19%; до 2,4 млн рублей) и Exeed TXL (+4%; до 4,4 млн рублей).

Ранее эксперты «Дрома» сообщили, что за 2023 год подержанные китайские машины подорожали в два раза. Средняя стоимость автомобиля составила 1,8 млн рублей.