ФАС признала Ozon и Wildberries доминирующими на рынке онлайн-ритейла с долей 80%. Что это значит?

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала Ozon и Wildberries компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке онлайн-ритейла, что позволит применять к ним более строгие меры антимонопольного регулирования, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление главы ФАС Максима Шаскольского. Однако пока они подпадают под действие моратория на плановые проверки российских компаний, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий.

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе они занимают около 80% рынка. Да, сейчас действует 448 постановление (вводит мораторий на проведение проверок IT-компаний — Интерфакс), и мы для исключения в дальнейшем негативных последствий проводим с компаниями работу по добровольному устранению нарушений – изучаем практики, направляем письма, проводим совещания. Результатом совместной работы должно стать добровольное устранение нарушений», – сказал он на встрече с представителями Ассоциации «НП «ОКЮР», маркетплейсов и правообладателей.

Ранее ФАС неоднократно выступала за выведение маркетплейсов из-под действия постановления правительства №448, принятого в 2022 г. и вводящего до конца 2024 г. мораторий на плановые проверки российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Шаскольский отметил, что в службу постоянно поступает достаточно много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов. «Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов», — уточнил чиновник.