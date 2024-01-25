Бизнесменов Иркутской области приглашают на cаммит производителей

1 и 2 февраля в Иркутске состоится cаммит производителей Приангарья. Организаторами выступают региональный Фонд поддержки и развития предпринимательства и Центр «Мой бизнес», рассказали в мэрии.

В мероприятии примут участие представители региональных и федеральных органов исполнительной власти, ведущие эксперты по развитию бизнеса и представители основных российских платформ электронной коммерции. Форум соберет более 300 бизнесменов, занимающихся производством в Иркутской области и ближайших регионах.

На мероприятии обсудят стратегии и решения для производителей, маркетплейсы, госзакупки, выставочно-ярмарочную деятельность на зарубежных рынках, искусственный интеллект для бизнеса и многое другое.

Саммит пройдет в областном Доме молодежи на Декабрьских Событий, 102/1, необходима предварительная регистрация.