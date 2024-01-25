Иркутский производитель тест-полосок для глюкометров увеличит выпуск продукции в 1,5 раза благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Компания «Медтехсервис» стала 66-м предприятием в Иркутской области, присоединившимся к нацпроекту «Производительность труда». Производитель глюкометров и тест-полосок к ним намерен с помощью нацпроекта на 50% увеличить выработку и на 10% сократить время, затрачиваемое на производственные процессы.

«Участие в проекте поможет молодой высокотехнологичной компании улучшить производственные процессы на важном для всей страны производстве. Потребность в её продукции очень большая, с другой стороны – чтобы конкурировать на этом рынке, необходимо максимально эффективно выстроить технологический процесс и соответствовать высокому качеству продукции. То есть у предприятия есть шанс улучшить технологические процессы, обучить своих сотрудников. Всё это будет сделано за счёт федеральных средств», — подчеркнула на торжественной церемонии вступления «Медтехсервиса» в нацпроект заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

ООО «Медтехсервис» начало работу в 2018 году, и на сегодняшний день продукция компании представлена более чем в 40 регионах России, а также в странах СНГ. На заводе работает свыше 100 человек. Производимые компанией глюкометры «Джимейт лайф» обеспечивают результат измерения уровня сахара в крови всего за 5 секунд и обладают пожизненной гарантией. А тест-полоски, выпускаемые заводом, обеспечивают возможность измерения с помощью как капиллярной, так и венозной крови. При этом необходимый объём капли крови для анализа — всего 0,001 (одна тысячная) миллилитра.

«Мы сейчас направили все силы на то, чтобы любой человек, страдающий диабетом, в стране мог прийти в аптеку и получить необходимые ему медицинские материалы. Объём производства собираемся в этом году нарастить в полтора раза. Для этого потребуется, естественно, увеличение штата и доукомплектование производственных линий. Для того чтобы все эти процессы оптимизировать, нам необходим экспертный взгляд на ситуацию, что поможет нашему коллективу более эффективно распоряжаться рабочим временем», — объяснил генеральный директор компании «Медтехсервис» Владимир Жувак важность участия предприятия в федеральном нацпроекте «Производительность труда».

Это не первый опыт взаимодействия предприятия с мерами государственной поддержки. Корпорация развития региона была в числе учредителей, центр «Мой бизнес» помогал с продвижением продукции на экспорт, Фонд развития промышленности выделял компенсацию затрат на реализацию инвестпроекта и на доставку готовой продукции.

Активная фаза реализации нацпроекта на предприятии продлится не менее полугода. За это время команда специалистов завода пройдёт обучение методам и технологиям бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций, чтобы вместе с ними проанализировать весь производственный процесс, найти проблемные места и точки роста и реализовать план по оптимизации. Со стороны предприятий, участвующих в национальном проекте, затраты не требуются — он реализуется полностью за счёт средств федерального бюджета.

«После ухода ряда профильных иностранных компаний с российского рынка «Медтехсервис» является крупнейшим производителем продукции для измерения уровня глюкозы в крови. И для нас как для региона важно помочь предприятию масштабироваться, чтобы удовлетворить имеющийся в стране спрос на глюкометры и тест-полоски. Можно сказать, что рост производительности на предприятии — вопрос не только экономической выгоды, но и социальной важности», — сказал руководитель Регионального центра компетенций (оператор реализации нацпроекта в Иркутской области) Андрей Савченко.

В начале 2024 года число предприятий-участников нацпроекта в Иркутской области увеличилось до 66. Основной задачей, поставленной президентом Владимиром Путиным, является обеспечение к концу этого года роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год

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