Американцы скупают золото в супермаркетах

Продажу драгоценного металла начала сеть Costco с сентября 2023 года. Об этом пишет РБК Pro.

Новый товар в каталоге онлайн-магазина быстро нашел покупателя: всего за три месяца Costco удалось продать более 50 тыс. слитков на 100 млн долларов.

Они доступны для покупки только членам программы лояльности, максимальное количество в одни руки в компании ограничили двумя слитками. Покупатель оформляет заказ на сайте магазина, золото в условленный день (обычно через 2-3 рабочих дня) привозит курьер.

Напомним, что цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 января составили 5 714,4302 руб/1 г золота и 62,7500/1 г серебра.

1 грамм золота - 5 714,4302 руб.

1 грамм серебра - 62,7500 руб.

1 грамм платины - 2 549,6699 руб.

1 грамм палладия - 2 614,6899 руб.

Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,0700 р. (0,40%). Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7400 р. (2,70%). Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,4999 р. (0,72%). Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,6401 р. (1,86%).