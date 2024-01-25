Свободных складов в Московском регионе не осталось

Согласно данным NF Group, по итогам 2023 года в Московском регионе установлен очередной исторический максимум: продано и сдано в аренду 3,3 млн кв. м качественной складской недвижимости, это в два раза больше, чем за 2022 год. Средний уровень ставок аренды в течение прошлого года вырос на 55% и достиг 8 500 рублей за квадратный метр в год (triple net).

Предпосылок для снижения ставок нет: доля вакантных площадей сохраняется на околонулевом уровне, а основные потребители складов – компании из сферы e-commerce и розничной торговли, активно генерируют спрос на эти объекты.

При этом спекулятивного предложения на рынке по итогу 2023 года не осталось, объем нового строительства не успевает за динамичным ростом спроса, практически все спекулятивные проекты выходят на рынок полностью законтрактованными. В связи с этим компании вынуждены заключаться с девелоперами в формате build-to-suit и ожидать, пока их объект будет построен и сдан.

Согласно данным NF Group, по итогам 2023 года в Московском регионе было заключено сделок со складской недвижимостью на рекордные 3,3 млн кв. м, что вдвое превышает показатель 2022 года и почти на четверть (21%) выше знакового для рынка 2021 года, когда было закрыто сделок объемом 2,7 млн кв. м. С начала года в Московском регионе было введено около 1,05 млн кв. м качественной складской недвижимости, что в 1,9 раза ниже итогового показателя 2022 года. Объем спекулятивных проектов составил свыше 610 тыс. кв. м, превысив аналогичные показатели 2021-2022 годов, когда было введено 415 и 410 тыс. кв. м спекулятивных площадей соответственно. Однако все предложение было практически сразу реализовано и в настоящее время таких объектов в свободном доступе на рынке нет.

Показатель доли вакантных площадей продолжил снижение, и по предварительным итогам 2023 года достиг рекордно низкого значения на уровне ниже 0,1%. Снижение показателя с начала года составило 1,5% п. п.

В условиях продолжающейся нехватки свободных складских площадей ставки аренды формируются на основе будущих предложений о высвобождении. К концу 2023 года средняя ставка аренды достигла отметки в 8 500 рублей за квадратный метр в год (triple net), что означает увеличение этого показателя на 55% с начала года. Предпосылок для снижения ставки в 2024 году нет, по консервативному прогнозу к концу 2024 года она составляет 9 000 рублей за квадратный метр в год (triple net).

Одним из трендов 2023 года стало стремительное восстановление спроса на сделки в формате строительства объекта под заказчика (BTS). По итогам 2024 года прогнозируется рост объема ввода складской недвижимости до уровня 2-2,2 млн кв. м (в сравнении с 1,05 млн кв. м в 2023 году) в связи с значительным количеством заключенных сделок по схеме BTS в предыдущем году. Доля BTS-сделок в Московском регионе выросла до 38% по итогам 2023 года, в сравнении с 11% в 2022 году, и к 2024 году может достичь рекордных 85%.

«Рынок складской недвижимости продемонстрировал в 2023 году удивительную устойчивость и продолжает активно развиваться. Стратегический тренд на рост спроса, начавшийся в пандемийном 2020 году, сохраняет свою актуальность, подчеркивая важность складской инфраструктуры в современных условиях. Ожидаем, что в 2024 году и в последующие годы мы будем свидетелями не только увеличения объема сделок на рынке складской недвижимости, но и инновационных подходов к оптимизации и улучшению функциональности складских помещений, отвечающих изменяющимся потребностям бизнеса и тенденциям в логистике», – Константин Фомиченко, партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group.