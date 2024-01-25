Объем валовой продукции сельского хозяйства Приангарья вырос на 1,2% в 2023 год

Как сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, объем валовой продукции сельского хозяйства Приангарья за 2023 год составил 81,4 млрд рублей, что на 1,2% больше уровня 2022 года.

– В целом АПК региона показал достойные результаты работы за 2023 год. Валовый сбор зерна составил 818,6 тыс. тонн, собрано 329,0 тыс. тонн картофеля, 90,0 тыс. тонн овощей и 113,3 тыс. тонн масличных культур, – сказал Илья Сумароков.

Урожайность зерновых составляет 21 центнера с гектара, картофеля – 150,9 ц/га, масличных культур – 15,5 ц/га. При этом по показателю средней урожайности зерновых и зернобобовых Иркутская область занимает третье место среди регионов Сибири.

Почти на 1% увеличился объем производства молока, на 1,3% увеличилось производство мяса. Лидерские позиции регион сохраняет и по производству куриного яйца – около одного млрд штук в год.

– В отчетном году в сравнении с уровнем 2022 года по полному кругу предприятий увеличено производство масла сливочного, нерафинированных растительных масел, мяса птицы, свинины, колбасных изделий, комбикормов, воды минеральной, а также воды питьевой и безалкогольных напитков, – сказал министр.

Объем экспорта продукции АПК в 2023 году в сопоставимых ценах составил 60,5 млн долларов США, что в 2,5 раз выше уровня 2022 года.