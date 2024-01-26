В Иркутске построят большую школу с бассейном

Школу на 1225 мест построят в микрорайоне Союз в Иркутске. Проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщили в мэрии.

Планируется создать восемь трехэтажных блоков. В них разместят 49 классов, в том числе специализированные кабинеты для производственного обучения, спорта, зрительный зал, бассейн, библиотеку, дополнительные помещения для факультативов и прочее.

Здание оборудуют лифтами. В учреждении создадут необходимые условия для маломобильных учеников. Планируется обустройство надземного перехода, который соединит территорию школы со спортивной площадкой.

Ведутся подготовительные работы – участок огорожен. Финансирование стройки будет вестись по демографической субсидии на средства из федерального, регионального и местного бюджетов. Завершить возведение школы должны до декабря 2027 года.