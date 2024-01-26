Держатели замороженных облигаций начали получать выплаты

Инвесторам приходят купоны в рублях. Об этом пишут «Известия».

Инвесторы стали получать купонные доходы по замороженным иностранным корпоративным бондам. Деньги приходят в рублях. По данным Ассоциации владельцев облигаций (АВО), основной поток выплат по этим бумагам пришелся на январь.

Из-за санкций иностранные ценные бумаги, которые находились в собственности россиян, заморозили, а доходы по ним (дивиденды и купоны) перестали приходить. Активы и средства лежат на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. В ответ на это РФ заблокировала бумаги иностранцев и доходы по ним – в том числе по еврооблигациям, которые выпускал Минфин.

Крупнейшие участники рынка подтвердили начало выплат купонов по иностранным облигациям – об этом «Известиям» сообщили в «БКС Мир инвестиций», «Цифра брокер» и «КИТ Финанс». В ФГ «Финам» также уточнили, что некоторые клиенты получили полное возмещение стоимости заблокированных бондов.

Напомним, что российский рынок акций начал 2024 год с умеренного роста. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 0,7% до 3158 п., несмотря на снижение цены барреля марки Brent на 3,1%, до $76. Поводом для коррекции на нефтяном рынке стали новости о том, что Саудовская Аравия в феврале опустит цены на все сорта нефти для всех регионов.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что технически индекс МосБиржи тестирует уровень сопротивления в районе 3150 пунктов. В случае закрепления выше этой отметки, цели покупателей сместятся к верхней границе боковика последних месяцев. Сдерживающим фактором выступает ухудшение внешней конъюнктуры: цены на нефть теряют более 3%, на товарных площадках в целом сегодня преобладает негативная динамика.