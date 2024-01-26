Зарегистрировано право Иркутской области на помещения ТЮЗа

На основании заявления, поступившего от Министерства имущественных отношений Иркутской области, Управление Росреестра по Иркутской области 25 января 2024 года зарегистрировало право собственности на несколько помещений в здании, занимаемом Театром юного зрителя Иркутска.

Ранее стало известно, что помещения приобретены в областную собственность для проведения необходимых работ по восстановлению исторического объекта, пострадавшего от пожара в 2022 году.

«Понимая высокую социальную значимость здания ТЮЗа для Иркутска, регистрация перехода права к Иркутской области на все приобретенные по государственным контрактам помещения проведена Управлением Росреестра по Иркутской области в короткий срок – за 2 дня», – говорится в сообщении Росреестра.