РСХБ рассказал, как полезнее всего есть картофель

Рацион россиян становится богаче мясом, молочными продуктами, фруктами и овощами – в последние годы были поставлены рекорды потребления, приблизившие питание к рекомендованным Минздравом параметрам. За счёт такого перераспределения происходит сокращение некоторых других продуктов – в частности, картофеля: со 127 кг на человека в год в 1997 году до нынешних 84 кг. Прогноз дальнейшей динамики явление на стратегической сессии «Картофель и овощи в контексте среднесрочных мегатрендов» представил главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.

«Питание россиян движется в направлении разнообразия и здоровья. В частности, мы даже преодолели целевой уровень по мясу. Поэтому те продукты, которые в менее благоприятных экономических условиях служили основой питания – не в силу качеств, а в силу стоимости – сейчас закономерно уступают место более полезным. Коснулся этот тренд и картофеля: со 127 кг на человека в 1997 году до 89 кг в 2018 году и до нынешних 84 кг. Наши расчёты показывают, что тенденция продолжится, к 2030 году потребление картофеля составит 75 кг. Это явление можно назвать реверсивным индикатором роста благосостояния», – рассуждает Андрей Дальнов.

При том, что в среднем по России потребление картофеля[1] находится на уровне около 84 кг, показатели в разных субъектах заметно варьируются: от 150 кг на человека в Брянской области до 42 кг в Чукотском автономном округе. Такое различие объясняется в том числе и пищевыми привычками, сформированными столетиями, и примеры указанных регионов как раз хорошо иллюстрируют этот фактор. В Санкт-Петербурге съедают 62 кг картофеля в год, в Москве – 52 кг: в крупных городах больше выбор продуктов и, как правило, более высокий доход, позволяющий жителям разнообразить рацион.

Как правильно есть картошку?

Однако для более глубокого исследования тенденций рынка нужно не только обладать статистикой потребления, но и понимать, в каком именно виде россияне едят картофель. Это напрямую связано со здоровьем: из одного и того же блюда можно приготовить разные по своей по своему влиянию на организм блюда, обратил внимание главный аналитик РСХБ.

В качестве примера он рассказал, что не рекомендуется употреблять картофель в виде пюре: при таком методе приготовления почти не остаётся клетчатки, однако в избытке содержится крахмал, состоящий из глюкозы, – тот же сахар с биохимической точки зрения.

«Картофель полезнее всего в мундире или запечённый. Так сохраняется максимум клетчатки и витаминов этого овоща. В идеале дополнить блюдо большой порцией овощного салата с зеленью и семечками», – рекомендует Андрей Дальнов.

Таким образом, картофель сохраняет потенциал востребованности, несмотря на прогнозируемое снижение потребления; сейчас производителям картофелям в дополнение к традиционным критериям своего продукта (цена, доступность, удобство и т.д.) резонно делать маркетинговый упор на доказательство полезности, которая складывается из питательности и вкусовых ощущений, резюмировал эксперт.