Примсоцбанк проводит акцию для пенсионеров

С 12 января по 30 июня 2024 года за перевод пенсионных выплат в Примсоцбанк можно получить 2000 рублей.

Для участия в акции, необходимо, чтобы:

На карту зачислялись пенсионные выплаты от ПФР;

Карта была открыта не ранее 12.01.2024;

Пенсионные зачисления осуществлялись на карту по тарифам Социальный/Приморец/Карта жителя Хабаровского края;

По карте было совершено не менее одной транзакции на сумму не менее 1000 рублей;

Клиенты не получали пенсию в банке с 01.01.2023 по 09.01.2024.

Выплата в 2000 рублей придёт на счёт клиента на следующий календарный месяц после выполнения обязательных требований (перечислены выше).

Территория проведения акции регионы присутствия Банка.

Подробности акции вы можете узнать по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.