Как хранить деньги в 2024 году?

«Прошедший 2023 год отличился экономической нестабильностью и финансовой непредсказуемостью. Различные мировые события, политические конфликты – все это оказывает влияние на экономическую ситуацию в стране. Поэтому в таких условиях особенно важно озаботиться, где и как хранить свои накопления», – отмечают эксперты Солид Банка. Они рассказали о нескольких способах хранения денег в 2024 году.

1. Банковские вклады

– Вклад – это самый простой и популярный способ сбережения средств. Самое главное – это то, что любой вклад позволяет не только хранить деньги, но и получать доход, а значит, деньги будут выполнять свою основную функцию — работать. Для того чтобы выбрать вклад с лучшими для себя условиями, будущему вкладчику важно определиться со своими целями, стратегией и внимательно изучать параметры вкладов. Банковские вклады обладают различными параметрами и подходят под разные инвестиционные стратегии, – отмечают эксперты банка.

Линейка вкладов Солид Банка мобильная, в ней точно можно найти подходящий вариант вклада под любую инвестиционную стратегию. Солид Банк предлагает:

- вклад с капитализацией,

- вклад на длительный срок (3 года),

- вклад на короткий срок (6 месяцев),

- вариант с льготным досрочным закрытием,

- и вклад с эксклюзивной повышенной ставкой.

В линейке еще много интересных предложений, узнать подробнее о вкладах Солид Банка можно по ссылке.

2. Покупка драгоценных металлов/инвестиционных монет

– Вложение в драгоценные металлы или монеты – это также достаточно популярный и надежный способ сохранить сбережения, – считают эксперты Солид Банка. – Данный способ подразумевает доходность только в долгосрочной перспективе, то есть чтобы драгоценные металлы, монеты приносили прибыль, нужно собрать инвестиционный портфель и подождать пару лет.

Здесь вы можете подробнее узнать какие инвестиционные монеты возможно приобрести в Солид Банке, а также ознакомиться с условиями приобретения драгоценных металлов.

3. Покупка валюты

– Традиционным способом хранить средства для россиян является покупка иностранной валюты. Как правило, такой валютой выступает доллар или евро. Несмотря на то, что за 2023 год доллар вырос почти на 30%, из-за причисления его и евро к валютам «недружественных стран» хранить средства в этих валютах может быть рискованно и даже невыгодно. Например, из-за различных ограничений по покупке/продаже, вывозу/ввозу наличной иностранной валюты, а также высоких комиссий банков.

Следить за динамикой иностранных валют, а также узнать актуальные обменные курсы Солид Банка можно по ссылке.

Стоит отметить, что эксперты рекомендуют сейчас обратить внимание на перспективы китайского юаня. Так как политика Китая дружественна к России, и юань становится крепче. В Солид Банке в данный момент для физических лиц доступен вклад в китайской валюте под 3,5% годовых для частных лиц. Подробные условия можно найти здесь. Либо же, чтобы снизить риски и защитить сбережения от обесценивания, лучше вкладывать деньги сразу в несколько альтернативных валют в равных долях, – советуют эксперты.

4. Банковские ячейки

– Определенная часть населения предпочитает не связываться с кредитными организациями (Банками). Поэтому граждане хранят свои сбережения и ценности дома. Искренне считаем, что в 21 веке это далеко не самый лучший и безопасный вариант. Во-первых, деньги, лежащие дома, не несут никакой пользы и только обесцениваются со временем. Во-вторых, накопления, которые находятся на расстоянии вытянутой руки, могут, как правило, использоваться на какие-либо нужды, и процесс накопления и сбережения превратится в замкнутый круг. В-третьих, при хранении дома не исключаются риски проникновения злоумышленников, возникновения неблагоприятных ситуаций, в которых денежные средства могут быть испорчены (пожары, затопления). И здесь нужно либо озадачиться установкой сейфа дома, либо же обратиться за данной услугой в Банк.

Банки предлагают, как правило, максимально лояльные условия по аренде банковских ячеек. Предлагаем ознакомиться с условиями аренды ячейки в Солид Банке по ссылке.

Хранить в банковской ячейке свои сбережения, драгоценности и другое ценное имущество вы можете как на постоянной основе, так и в моменты своего длительного отсутствия дома, например, если уезжаете из страны/города надолго. Сроки аренды бывают разными, Солид Банк точно найдет удобный для вас вариант.

Как видите, в 2024 году достаточно способов для хранения средств, при этом единовременно с приумножением капитала. Мы назвали сегодня самые популярные. Теперь вам остается только ознакомиться подробнее с каждым и сделать свой выбор.