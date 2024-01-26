Итоги января на вторичке: рынок теряет покупателей, но продавцы не спешат снижать цены

Средние цены кв.м. на вторичном рынке РФ в январе 2024 г. выросли на 1,1%. Рост цен пока что сохраняется, но темпы снизились. Эксперты Циан.Аналитики подвели итоги января 2024 г. на вторичном рынке недвижимости крупных (от 500 тыс. человек) городов России.

В январе 2024 г. цена квадратного метра на вторичном рынке в среднем увеличилась на 1,1%. На рынке есть предпосылки для коррекции цен вниз (из-за подорожавшей ипотеки), но пока что этого не происходит. Несмотря на охлаждение рынка (сокращение спроса, более частое снижение цен в конкретных лотах), рост средних цен предложения по инерции пока что продолжается.

От резкого падения спроса в условиях дорогой ипотеки вторичный рынок защищает ужесточение условий кредитования в сегменте новостроек - некоторые покупатели решили вместо первички обратить внимание на готовое жилье.

В последние месяцы 2023 г. активность пользователей на вторичном рынке снижалась относительно рекордных показателей августа за счет сокращения интереса к ипотеке - повышение ставки ЦБ ожидаемо привело к росту ипотечных ставок до заградительно высоких уровней. В ноябре - декабре 2023 г. спрос находился на уровне апреля-июля 2023 г. (т.е. периода до ажиотажного спроса).

Рост активности в январе 2024 г. связан как с рыночными изменениями (ужесточение условий льготного кредитования в сегменте новостроек постепенно приводит соотношение между числом сделок на первичном и вторичном рынках к норме), так и с краткосрочным эффектом рекламных кампаний Циан (аналогичная динамика наблюдается и в других сегментах рынка).

«В 1 квартале 2024 г. на вторичном рынке с высокой долей вероятности средние номинальные цены предложения в большинстве локаций перейдут к стагнации (в некоторых городах это уже произошло). Во 2 квартале мы ожидаем небольшое снижение средних цен (на 7-9% от сегодняшних уровней), – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитика. – Коррекция цен практически неизбежна на фоне заградительно высоких ставок по ипотеке и снижения спроса».