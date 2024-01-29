Российские туроператоры ждут роста поездок за рубеж в 2024 году

Выездной турпоток вырос в 2023 году на 16,4% по сравнению с 2022 годом, туроператоры отправили за рубеж почти 8,1 млн туристов. В 2024 году ожидается прирост выездного турпотока еще на 10%. Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян подвел итоги прошлого года в выездном туризме и дал прогнозы на этот год.

Как он подчеркнул, консервативный прогноз аналитиков АТОР предполагает рост выездного организованного турпотока в 2024 году в целом по рынку на 10% к 2023 году. Такой же прирост будет, скорее всего, наблюдаться и в общем выездном потоке по ТОП-20 турнаправлениям.

Среди сдерживающих рост факторов глава Space Travel назвал высокий курс расчетных валют по отношению к рублю, а также все еще ограниченную авиаперевозка по ряду ключевых направлений. При этом новых действительно массовых направлений на рынке не появится даже с открытием прямых рейсов в новые страны – имеющиеся варианты ограничены отельной базой и емкостью номерного фонда, и, как правило, предполагают длительный перелет.

В целом, по прогнозам АТОР, ТОП-5 самых массовых зарубежных туристических направлений 2024 года будет выглядеть так же, как и в 2023 году. Это, в порядке убывания объемов турпотока:

Турция ОАЭ Таиланд Египет Абхазия

По мнению Артура Мурадяна, точками наибольшего роста на рынке выездного туризма в 2024 году станут страны ЮВА и бассейна Индийского океана.

«Материковый Китай также сможет быстро восстановить свою долю рынка, если позволят провозные емкости» – отметил он.

«Хедлайнером» в Юго-Восточном направлении могла бы стать Индонезия в случае открытия прямого авиасообщения с Бали, считает Артур Мурадян.

Среди пляжных направлений, которые могут вырасти выше рынка (более 40-50%), эксперт отметил Хайнань и Вьетнам. Эти направления способны удовлетворить значительную часть спроса в среднебюджетном сегменте. Из нишевых экзотических направлений в АТОР предвидят дальнейший рост турпотока на Сейшелы и Маврикий.

Влиять на принятие решений о поездке будет курсовая стабильность, наличие стабильных полетных программ и «усталость» потребителей от «приевшихся» открытых направлений.

Напомним, что за весь 2022 год россияне совершили 23,2 млн поездок за рубеж а до пандемии, в 2019 году – 48 млн поездок. Таким образом, общий выездной поток (не только с туристическими целями) в 2023 году вырос за год, по предварительным данным, на 13%, но по сравнению с 2019 годом он все еще меньше на 46%.