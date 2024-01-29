Люди чаще ищут квартиру без риелтора

В 2023 году на вторичном рынке Москвы соотношение обращений частных лиц, занимающихся поиском квартир самостоятельно, к запросам риелторов, которые ищут объекты для своих клиентов, составило 73,4% к 26,6%. Такие данные по итогам анализа обращений приводят эксперты агентства недвижимости «PRO ОБМЕН». Доля самостоятельно ищущих квартиры выросла в 2,5 раза, еще 10 лет назад на подобные запросы приходилось не более 25-30% от общего количества.

При этом в целом потребность в агентах и агентствах недвижимости не падает, однако заметно изменилась структура запроса на услугу. Еще 10-15 лет назад люди обращались преимущественно за комплексной услугой, включающей подбор объекта, организацию и проведение сделки. Со временем начала расти доля так называемых сопровождений, когда покупатели самостоятельно ищут объекты, прозванивают объявления о продаже недвижимости, договариваются о просмотрах, а с риелтором начинают взаимодействовать уже на этапе внесения аванса.

В Москве доля покупателей, самостоятельно занимающихся поиском объектов, зависит от класса жилья.

«В массовом сегменте она доходит до 80%, в случае с бизнес-классом и выше – до 50%. При бюджете покупки выше 20 миллионов рублей риелторы чаще оказывают услуги полного цикла, сами звонят, ходят на показы. В большинстве же случаев покупатели ищут объекты сами, а агентства недвижимости подключают, когда вариант уже подобран. При этом запросы могут быть разными. Кому-то достаточно юридической проверки объекта, кто-то обращается за проведением сделки или помощью в получении ипотеки», – рассказала Екатерина Никитина, руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы».

Как отмечает эксперт, люди по-прежнему ищут помощи у профессионалов, так как процесс покупки недвижимости остается непростым, постоянно меняются условия на рынке, изменяются законы, требования и процедуры.

Связан рост доли тех, кто ищет квартиры самостоятельно, в первую очередь с доступностью информации.

«Ранее все риелторские базы были закрытыми. Сегодня появились популярные и открытые для всех сервисы и агрегаторы по поиску недвижимости, поэтому каждый может самостоятельно зайти на такой сайт и найти подходящие варианты. Второй момент – доступность экспертной информации. В сети появилось большое количество статей, где профессионалы рынка подробно объясняют все моменты, связанные с покупкой и продажей квартир, на какие нюансы обращать внимание, какие требуются документы. Третий момент – появляются дополнительные сервисы и агрегаторы, которые помогают оформить сделку без риелтора», – объяснила Екатерина Никитина.

Тренд на самостоятельную работу с недвижимостью характерен не только для покупателей жилья, но и для продавцов. Сегодня появляется масса объявлений от собственников квартир, где они сообщают, что у них уже есть свой риелтор, который появится на этапе совершения сделки, когда покупатель будет найден.