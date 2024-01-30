В Иркутской области изменилась кадастровая стоимость недвижимости. Что это значит?

Кадастровая оценка недвижимости используется для расчёта суммы налога на имущество. Предполагается, что она должна соответствовать рыночной, однако это не всегда так. Поэтому, если вы не согласны с оценкой, её можно оспорить. Как это сделать, рассказали в Росреестре.

Что происходит?

С 1 января 2024 года изменилась кадастровая стоимость зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории Иркутской области. Сведения изменились в связи с проведением на территории региона в 2023 году государственной кадастровой оценки. По-новому были оценены 1 613 507 объектов недвижимости. Работы по государственной кадастровой оценке были проведены ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки», сообщает пресс-служба Управления Росреестра Иркутской области.

Как проверить информацию?

Получить актуальные сведения о кадастровой стоимости недвижимости можно на сайте Росреестра, воспользовавшись электронными сервисами «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», «Публичная кадастровая карта». Выписку можно получить через личный кабинет правообладателя на официальном сайте Росреестра или на портале Госуслуг.

Как изменить кадастровую стоимость недвижимости?

Если у вас возникли вопросы, связанные с определением кадастровой стоимости, или вы не согласны с оценкой, необходимо обращаться в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки».

В Россреестре поясняют, что есть два способа повлиять на размер кадастровой стоимости объекта:

– указать на наличие ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости;

– установить кадастровую стоимость объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.

Заявление необходимо подать в областное государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки» одним из следующих способов:

– через МФЦ

– путем личного обращения в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пр-т. Карла Маркса, строение 101

– почтой на адрес: 665835 г. Ангарск, пр-т Карла Маркса, 101, а/я 7155., ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости»

– по электронной почте info@cgko.ru.

Напомним, рыночные цены на недвижимость в 2023 году ощутимо выросли. Так, средние цены на новостройки в Иркутске по итогам 2023 года выросли на 12%, до 133 тысяч рублей за квадрат, на вторичном рынке – на 7%, до 116 тысяч рублей за квадрат. Рост цен на недвижимость отмечен во всех регионах России. В целом по стране новостройки за 2023 год подорожали на 15% – в среднем до 126 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное жилье – почти на 14%, до 109 тысяч рублей за квадратный метр.