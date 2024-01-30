Школа для новоселов. Зачем «Грандстрой» открыл образовательный проект

Как купить квартиру выгодно? Многие считают: достаточно выбрать хороший объект в удобном районе у надежного застройщика. Но, как показывает практика, даже этого бывает недостаточно: для роста капитализации важна правильная эксплуатация, причем не только квартиры, но и всего дома. О том, как действовать, чтобы недвижимость росла в цене и соответствовала веяниям времени, компания «ГРАНДСТРОЙ» расскажет иркутянам в рамках нового – образовательного – проекта. Зачем это девелоперу? Чему научат новоселов? И почему без образования нет развития? Об этом Газете Дело рассказала генеральный директор компании Екатерина Прядко.

«Грандстрой» открыл образовательный проект, пресс-конференция.

Фото: Евгений Скуратов

Сохранить качество

Жильцы заселяются в новый дом, в котором всё чисто и красиво, а через пару-тройку лет новостройку не узнать: общественные территории требуют ремонта, кнопка лифта работает через раз… Для Иркутска такая картинка еще недавно была делом привычным.

К счастью, рынок недвижимости меняется, становится более цивилизованным – современным девелоперам важно не просто сдать дома и передать ключи дольщикам, а сделать все для того, чтобы качество проекта сохранялось, недвижимость правильно эксплуатировалась и росла в цене. «ГРАНДСТРОЙ» (в январе компания вошла в топ-4 застройщиков России по потребительским качествам жилья) придерживается именно такого подхода.

– Дома с каждым годом становятся технологичнее, – говорит Екатерина Прядко. – Мы создаем новые, интересные, современные проекты со сценариями красивой жизни – но покупатели зачастую не понимают, как всем этим пользоваться. Толстенные инструкции по эксплуатации квартир, которые мы пишем, к сожалению, не помогают – их, как правило, никто не читает. А ведь от правильной эксплуатации зависит надежность многих элементов! Мы начали искать альтернативные варианты ликбеза – например, показывать на экранах в лифтах интуитивно понятную инфографику. Инженеры компании ходили по квартирам, рассказывали, как отрегулировать окна, как снимать показания счетчиков и нужно ли это делать…

Драйвер развития

«Грандстрой» открыл образовательный проект, пресс-конференция.

Фото: Евгений Скуратов

Запуск проекта «ГРАНДСТРОЙ. Образование» стал логичным продолжением этой работы. Екатерина Прядко убеждена: образование – огромный драйвер развития. Коллектив строительной компании знает это по собственному опыту: сотрудники постоянно учатся, нарабатывают новые компетенции, а каждую пятницу собираются и обмениваются опытом.

– Мы это оценили и поняли: надо создавать Школу для новоселов. Осознавая определенные тренды в девелопменте – глобализация, создание мегагородов, демографический кризис, старение населения, – мы понимаем, какими будут сценарии жизни человека в дальнейшем, как будет развиваться Иркутск. С учетом этих трендов мы строим свои высокотехнологичные жилые комплексы. Важно рассказывать об этом – не только нашим будущим покупателям, но и всем иркутянам. Наша задача – взаимодействие с людьми, получение обратной связи.

В рамках проекта «ГРАНДСТРОЙ. Образование» участников ждет серия лекций и мастер-классов, на которых эксперты расскажут о новых технологиях, дизайне, ремонте, управлении недвижимостью. В роли спикеров выступят как сотрудники компании «ГРАНДСТРОЙ», так и приглашенные эксперты из смежных отраслей.

Первые занятия в Школе для новоселов уже состоялись 26 и 27 января – в ТВЦ «Галерея Революция» и ТРЦ «Модный квартал». Участники прослушали лекции о дизайне интерьера, узнали, как правильно выбрать новостройку и купить квартиру. Эксперты рассказали о дизайне по принципам Васту, выборе мягкой мебели и освещения, а также о современной технологии «Умный дом».

Капитализация – в фокусе

«Грандстрой» открыл образовательный проект, пресс-конференция.

Фото: Андрей Фёдоров

По словам Екатерины Прядко, тематика лекций и мастер-классов в Школе не будет сводиться только к техническим нюансам и новым технологиям.

– Мы будем рассказывать обо всем, что интересует горожан. Будут открытые площадки для всех заинтересованных и отдельные мастер-классы для наших жителей, планируются площадки для представителей СМИ. Еще одна цель проекта «Образование» в том, чтобы, взаимодействуя с покупателем, объяснить ему, что нужно делать, чтобы капитализация квартиры росла с течением времени. Так, чтобы можно было в перспективе продать ее дороже, независимо от того, как при этом будет развиваться рынок.

По словам Екатерины, капитализация повышается в первую очередь за счет внедрения новых идей, новых технологических решений. К примеру, «ГРАНДСТРОЙ» использует в новом ЖК СОЮЗ Priority технологии «Умного дома», Face ID, диспетчеризацию счетчиков, эксплуатируемую кровлю.

«Грандстрой» открыл образовательный проект, пресс-конференция.

Фото: Евгений Скуратов

Важным направлением является и формирование комьюнити: когда жители вовлечены в проект жилого комплекса на всех этапах – от создания дома до его эксплуатации – они иначе относятся к недвижимости, берегут ее.

– За счет своей прибыли после реализации проекта мы формируем отдельный проект «Соседский центр», чтобы повлиять на жизнь будущего комплекса, – рассказала Екатерина Прядко. – Планируется создать общественное пространство, где жители будут собираться для обсуждений, общения. Как «Соседский центр» будет использоваться – решать самим жильцам. Мы со своей стороны планируем создать сервисную компанию. Всё это в комплексе и увеличивает капитализацию объекта.



«Коллаборация дает хороший результат»

Евгения Стрелова.

Фото: Андрей Фёдоров

Евгения Стрелова, дизайнер интерьера, жилых и общественных пространств:

– В последние годы поменялся портрет клиента. Сегодня покупатель квартиры приходит к застройщику и уже на этапе котлована хочет увидеть ту картинку, тот уровень качества жизни и комфорта, который он получит в итоге. И застройщики активно сотрудничают с дизайнерами, понимая новые тенденции. Такие коллаборации дают очень хорошие результаты.

Мы уже три года сотрудничаем с компанией «ГРАНДСТРОЙ». Сделали вместе несколько классных проектов. «ГРАНДСТРОЙ» всегда на шаг впереди – запустил очень нужный проект, открыв Школу для новоселов. Это станет интересной площадкой для взаимодействия с потребителями, а также с другими бизнесами. Очень ценно, что застройщики сегодня смотрят не только на фасады домов, как три-четыре года назад, а идут внутрь объекта, делают места общего пользования, повышают качество жизни.

«В Иркутске такого еще не было»

Роман Колодин.

Фото: Андрей Фёдоров

Роман Колодин, строительный эксперт, помогает дольщикам в приемке квартир:

– Я помогаю дольщикам в приемке квартир в новостройках. Моя задача – говорить новоселам всё по-честному, подчеркивать слабые места в жилых комплексах, в квартирах. Меня как эксперта часто спрашивают: какой жилой комплекс вы посоветуете? У меня есть топ-5 застройщиков, которые я могу рекомендовать всегда. Сам я купил квартиру в одном из ЖК компании «ГРАНДСТРОЙ».

Новый проект компании «Образование» – очень полезный и нужный. В Иркутске такой платформы еще не было. Думаю, в результате это положительно скажется в целом на рынке жилищного строительства. «ГРАНДСТРОЙ» по многим направлениям впереди остальных застройщиков. Он работает по всем параметрам и благоустройства, и организации комфортной жизни. Запуск Школы для новоселов говорит об ответственности застройщика, о том, что он не бросает своих дольщиков после передачи ключей.

Новостройка новостройке рознь

«Грандстрой» открыл образовательный проект, пресс-конференция.

Фото: Евгений Скуратов

Эксперты – о плюсах и минусах новой недвижимости в Иркутске

Рынок нового жилья в Иркутске развивается: несмотря на экономические трудности, девелоперы предлагают новые проекты. На что стоит обратить внимание при выборе недвижимости? Какие сильные и слабые стороны есть у иркутских новостроек?

1. Конкуренция

Специалисты считают, что именно благодаря высокой конкуренции в Иркутске качество нового жилья довольно высокое, на рынке – много разных предложений, что дает покупателю выбор.

– Конкуренция позволяет девелоперам расти, делать что-то интересное, подстегивает нас постоянно думать и предлагать потребителям нужные им решения, – говорит Екатерина Прядко. – Например, какую подсветку сделать, какой фасад, чтобы заинтересовать покупателя купить именно у нас. Я считаю, что конкуренция – это огромное преимущество на нашем рынке.

2. Надежность

То, что Иркутск находится в сейсмическом районе, тоже играет в плюс: застройщики возводят дома с хорошим запасом прочности.

– Все застройщики в Иркутске ответственно подходят к этой теме, ни к одной новостройке замечаний нет, – делится Роман Колодин. – Надежность домов в плане конструктива – важное преимущество.

3. Окна

К слабым сторонам иркутских новостроек эксперты относят окна. Как говорит Роман Колодин, по ним со стороны дольщиков всегда есть нарекания.

– Это головная боль застройщиков. Случается, что компании из-за экономии ставят некачественные окна, или подрядные организации плохо их устанавливают. Все эти моменты всплывают быстро, когда люди начинают жить в квартирах, эксплуатировать окна.

– Проблема даже не в плохих окнах – мы, например, ставим очень хорошие, а в том, что за ними неправильно ухаживают, – добавляет Екатерина Прядко. – Мы всегда передаем окна в среднем положении, но их нужно грамотно регулировать при переходе на зимний и летний режимы. Важно и то, то сами оконные системы становятся технологичнее: на смену трехкамерным стеклопакетам приходят пятикамерные, заполненные аргоном иначе. Всё работает по-другому. Окна большие, проемы большие, это требует другой фурнитуры, что особенно непросто, учитывая вопросы с импортозамещением.

4. Фасады

В списке минусов также работа иркутских застройщиков с фасадами новостроек. В других городах России гораздо больше разнообразия – и в материалах, и в решениях.

– Обычно человеку при покупке квартиры важны локация, цена, комфорт, безопасность, престиж. Фасады – на десятом месте, – говорит Екатерина Прядко. – Но с точки зрения образа всего продукта, с точки зрения того, как дом будет выглядеть через 10-20-30 лет, это очень важно. Мы сейчас для себя приняли решение уйти в другую технологию фасада: используем камень White Hills, арочные решения. Нам хочется делать интересные фасады – оно того стоит.

5. Просадки грунта

К минусам Екатерина Прядко относит и особенности грунтов – они в Иркутске пучинистые, сыпучие. Это приводит к просадкам, проблемам с гидроизоляцией.

– Технологически невозможно избежать этого. Делается трамбовка, но при обратной засыпке все равно происходит усадка в течение трех лет – минимум на 5-10%, особенно в местах прохода коммуникаций. Но у нас есть свои способы борьбы с этим процессом, мы с ним справляемся.

6. Благоустройство

Несмотря на развитие рынка, далеко не все девелоперы задумываются о проектировании общественных пространств. Многие иркутские застройщики работают «по старинке» и о благоустройстве беспокоятся в последнюю очередь.

– Можно по пальцам пересчитать компании, которые заинтересованы в этом, остальные особо не заморачиваются и делают всё по-простому, – подчеркивает Роман Колодин.

7. Парковки

«Узким местом» большинства иркутских жилых комплексов остаются парковки. Ситуация, когда дом только сдается, а парковочных мест уже нет, для нашего города типична.

– У нас огромная проблема с парковками, – говорит Роман Колодин. – Территория возле домов достаточно маленькая, на ней еще и благоустройство нужно сделать, и места для отдыха. А подземными парковками пользуются далеко не все. Это большой минус, но не только новостроек – всех жилых домов в Иркутске.