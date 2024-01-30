Нелегальную майнинг-ферму обнаружили в Заларях Иркутской области

Ущерб оценили в 2 млн рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по Иркутской области, сообщение поступило от энергетиков. В ходе рейда они обнаружили недостроенный частный дом, который самовольно подключили к электросетям. На участке располагался металлический контейнер, от которого исходил сильный шум. Внутри бокса полицейские обнаружили 14 единиц оборудования для добычи криптовалюты.

Ущерб электросетям оценили в 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере).

Ранее в Иркутскэнерго сообщили о том, что 7 бригад энергетиков из разных филиалов работали в Уриковском и Хомутовском муниципальных образованиях Иркутского района, где отмечается самый большой рост нагрузки на сети, в течение нескольких дней.

Специалисты анализировали профили нагрузок, сверяли данные потребления электроэнергии и осматривали линии, всего сделали 126 выездов. В 17 случаях электроэнергия использовалась без договора, то есть подключения были выполнены самовольно, больше всего таких актов составили в Грановщине – 14.