Новостройка новостройке рознь. Эксперты – о плюсах и минусах новой недвижимости в Иркутске

Рынок нового жилья в Иркутске развивается: несмотря на экономические трудности, девелоперы предлагают новые проекты. На что стоит обратить внимание при выборе недвижимости? Какие сильные и слабые стороны есть у иркутских новостроек? Об этом эксперты рассказали на открытии нового образовательного проекта для новосёлов – «ГРАНДСТРОЙ. Образование».

1. Конкуренция

Специалисты считают, что именно благодаря высокой конкуренции в Иркутске качество нового жилья довольно высокое, на рынке – много разных предложений, что дает покупателю выбор.

– Конкуренция позволяет девелоперам расти, делать что-то интересное, подстегивает нас постоянно думать и предлагать потребителям нужные им решения, – говорит генеральный директор компании «ГРАНДСТРОЙ» Екатерина Прядко. – Например, какую подсветку сделать, какой фасад, чтобы заинтересовать покупателя купить именно у нас. Я считаю, что конкуренция – это огромное преимущество на нашем рынке.

2. Надежность

То, что Иркутск находится в сейсмическом районе, тоже играет в плюс: застройщики возводят дома с хорошим запасом прочности.

– Все застройщики в Иркутске ответственно подходят к этой теме, ни к одной новостройке замечаний нет, – делится строительный эксперт Роман Колодин, который помогает дольщикам в приемке квартир. – Надежность домов в плане конструктива – важное преимущество.

3. Окна

К слабым сторонам иркутских новостроек эксперты относят окна. Как говорит Роман Колодин, по ним со стороны дольщиков всегда есть нарекания.

– Это головная боль застройщиков. Случается, что компании из-за экономии ставят некачественные окна, или подрядные организации плохо их устанавливают. Все эти моменты всплывают быстро, когда люди начинают жить в квартирах, эксплуатировать окна.

– Проблема даже не в плохих окнах – мы, например, ставим очень хорошие, а в том, что за ними неправильно ухаживают, – добавляет Екатерина Прядко. – Мы всегда передаем окна в среднем положении, но их нужно грамотно регулировать при переходе на зимний и летний режимы. Важно и то, то сами оконные системы становятся технологичнее: на смену трехкамерным стеклопакетам приходят пятикамерные, заполненные аргоном иначе. Всё работает по-другому. Окна большие, проемы большие, это требует другой фурнитуры, что особенно непросто, учитывая вопросы с импортозамещением.

4. Фасады

В списке минусов также работа иркутских застройщиков с фасадами новостроек. В других городах России гораздо больше разнообразия – и в материалах, и в решениях.

– Обычно человеку при покупке квартиры важны локация, цена, комфорт, безопасность, престиж. Фасады – на десятом месте, – говорит Екатерина Прядко. – Но с точки зрения образа всего продукта, с точки зрения того, как дом будет выглядеть через 10-20-30 лет, это очень важно. Мы сейчас для себя приняли решение уйти в другую технологию фасада: используем камень White Hills, арочные решения. Нам хочется делать интересные фасады – оно того стоит.

5. Просадки грунта

К минусам Екатерина Прядко относит и особенности грунтов – они в Иркутске пучинистые, сыпучие. Это приводит к просадкам, проблемам с гидроизоляцией.

– Технологически невозможно избежать этого. Делается трамбовка, но при обратной засыпке все равно происходит усадка в течение трех лет – минимум на 5-10%, особенно в местах прохода коммуникаций. Но у нас есть свои способы борьбы с этим процессом, мы с ним справляемся.

6. Благоустройство

Несмотря на развитие рынка, далеко не все девелоперы задумываются о проектировании общественных пространств. Многие иркутские застройщики работают «по старинке» и о благоустройстве беспокоятся в последнюю очередь.

– Можно по пальцам пересчитать компании, которые заинтересованы в этом, остальные особо не заморачиваются и делают всё по-простому, – подчеркивает Роман Колодин.

7. Парковки

«Узким местом» большинства иркутских жилых комплексов остаются парковки. Ситуация, когда дом только сдается, а парковочных мест уже нет, для нашего города типична.

– У нас огромная проблема с парковками, – говорит Роман Колодин. – Территория возле домов достаточно маленькая, на ней еще и благоустройство нужно сделать, и места для отдыха. А подземными парковками пользуются далеко не все. Это большой минус, но не только новостроек – всех жилых домов в Иркутске.