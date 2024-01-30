ИНК разыграла путевки на Иркутский завод полимеров на выставке-форуме «Россия»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) разыграла поездку на Иркутский завод полимеров среди участников Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в рамках Дня энергетики.

Розыгрыш прошел на стенде Иркутской области, где команда ИНК провела ряд мероприятий для взрослых и детей – деловую игру «Совет директоров» и квиз «Скважина фактов». HR-специалисты также рассказали о масштабных проектах компании и презентовали карьерные возможности. Кроме того, в павильоне «Музей кино» состоялся показ фильма «Мегастройка Восточной Сибири: завод полимеров».

По итогам розыгрыша три путевки на двоих на Иркутский завод полимеров получили Екатерина Владимирова, Александр Воробчук и Алексей Сивцов.

– Очень приятно было получить такой масштабный приз от компании! Мы сами иркутяне, но много лет назад переехали в Москву, поэтому шли с неким волнением смотреть, что же представили наши земляки на выставке, как показали достижения нашего региона – и все удалось на высшем уровне, а ИНК добавила изюминку выставке, – поделилась впечатлениями Екатерина Владимирова.

В рамках экскурсионного маршрута участники узнают об истории Усть-Кута и развитии промышленности в городе, посетят комплекс приемки, хранения и отгрузки сжиженных углеродных газов и стройплощадку Иркутского завода полимеров. Там гости смогут увидеть установки производства этилена, ректификационную колонну, вахтовый поселок с социальной инфраструктурой – столовой, спортзалом, комнатой отдыха. Экскурсантов ждет фотосессия и мерч от ИНК. Авиаперелет, проживание и питание – за счет компании.

В рамках промышленного туризма производственные объекты ИНК посетили более 1 000 человек: студенты, школьники, журналисты, блогеры, представители власти и бизнеса. В планах у компании разработать программы для учащихся профильных специальностей, учеников младших классов и их родителей. Запись на бесплатные экскурсии доступна на сайте компании.