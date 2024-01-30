Туристы провалились под лед на Байкале

Инцидент произошел на Малом море 29 января у береговой линии острова Ольхон. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Свидетелем ситуации стали государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Автомобиль с людьми заехал на тонкий лед. В результате авто боком провалилось в образовавшуюся трещину.

«Никто не пострадал, немного туристы намокли и замерзли. Мы пробовали выручать – вытащить технику, но не смогли, ситуация серьезная. Нужны инструменты и спецтехника. Туристов и водителя вывезли в поселок Хужир, люди в безопасности», – говорят специалисты.