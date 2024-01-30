9,53 тыс. рублей – средний размер микрозайма в декабре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2023 года средний размер микрозайма составил 9,53 тыс. рублей, незначительно (на 1,0%) увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем (в ноябре 2023 года – 9,44 тыс. руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в декабре 2023 года также увеличился, но еще менее существенно – на 0,6% (в декабре 2022 года – 9,48 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в декабре 2023 года зафиксирован в:

Москве (11,40 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (10,74 тыс. руб.),

Московской обл. (10,31 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (9,90 тыс. руб.),

Краснодарском крае (9,85 тыс. руб.).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный рост среднего чека микрозайма в декабре продемонстрировали:

Республика Саха (Якутия) (+2,9%),

Оренбургская обл. (+2,4%),

Алтайский край (+2,3%),

Самарская обл. (+2,2%),

Волгоградская обл. (+2,0%).

В то же время в некоторых регионах из топ-30 было зафиксировано снижение данного показателя, в том числе, в Ставропольском крае (-3,0%), Москве (-0,2%) и Воронежской области (-0,2%).

«Некоторый рост среднего чека микрозаймов в декабре прошлого года обусловлен сезонным фактором, связанным с новогодними праздниками, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В этот период существенно возрастают как объемы трат граждан, так и их потребность в покрытии так называемых «кассовых разрывов» – дефицита семейного бюджета до ближайшей зарплаты. В целом, во второй половине прошлого года значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне 9,40 – 9,45 тысяч рублей, что во многом было связано с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. В то же время, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации, подобно банкам, способны делегировать более значительные суммы».