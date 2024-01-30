Приложение АТБ Мобайл завершит работу через неделю

Азиатско-Тихоокеанский банк разработал новое мобильное приложение АТБ банк. Предыдущее приложение АТБ Мобайл прекратит свою работу 6 февраля.

– Мы продолжаем улучшать приложение АТБ банк и дополнять его функционал полезными сервисами в современном визуальном оформлении. Первая авторизация в приложении производится с помощью основного мобильного номера телефона и дополнительного реквизита: номера карты или номера счёта. Оплачивать покупки и услуги можно через систему быстрых платежей по QR-коду. В подробной информации по карте доступны данные по полному номеру карты, сроку её действия и CVV код, – говорится в сообщении банка.

Пользователи приложения могут в режиме онлайн открыть вклад или оформить кредит. Также клиентам доступны онлайн-открытие цифровой карты, частичное или полное погашение кредита, возможность редактирования названия продуктов.

Держатели карт банка могут оценить обновленную программу лояльности «АТБ Клуб» с историей начисления баллов, а также возможностью самостоятельной замены любимой категории для повышенного кэшбэка.

Приложение АТБ банк – современный сервис и безопасный, который регулярно обновляется, предлагая новые возможности для пользователей с учётом их потребностей. Скачать АТБ банк можно по ссылке.