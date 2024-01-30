Примсоцбанк: Выбери свой кэшбэк в феврале

С 01 февраля по 29 февраля 2024 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей всех дебетовых карт (кроме S7). Клиентам банка вернётся 10% кэшбэка за покупки в выбранной категории товаров.

Выбрать категорию, на которую будет начисляться кэшбэк, можно один раз в период с 26 января 2024 по 15 февраля 2024, в личном кабинете интернет-банка «профиль» - «оформить новое заявление» - раздел акции «Выбери свой кэшбэк!» или по ссылке.



Для клиентов банка доступны следующие категории:

Книги – MCC 5942;

Косметика – MCC 5977;

Образование - MCC 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8493, 8494, 8351;

Одежда и обувь - MCC 5137, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5699, 5931;

Фастфуд – MCC 5814;

Кафе и рестораны - MCC 5812;

Цветы - MCC 5992.

Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.



Отметим, минимальная сумма кэшбэка составит 10 рублей, максимальная - 2000 рублей. Банк начислит кэшбэк за операции, проведенные с 01 по 29 февраля 2024. Выплата кэшбэка произойдет до 15.03.2024.



Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Срок действия акции 01.02.2024 - 29.02.2024