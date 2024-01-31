Финам: К концу года доллар может преодолеть отметку 100 рублей

С середины ноября 2023 года курс доллара стабилизировался в районе 87,5-92,5 руб. Эта динамика сохраняется и в январе – сейчас доллар торгуется на уровне 89,3 руб./доллар. Однако к концу году, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, доллар может преодолеть отметку 100 рублей:

– В последние дни января мы не увидели значительного укрепления курса рубля, хотя ожидался рост объемов продаж валюты от экспортеров в конце месяца для уплаты декабрьского НДПИ и налога на сверхприбыль за 2023 год. Вместе с этим до 6 февраля ЦБ РФ ежедневно продает иностранную валюту (китайские юани) и золото на сумму на 16,5 млрд руб. – это значимая величина, которая в январе держала курс российской валюты в стабильном состоянии.

На прошлой неделе стало известно, что правительство РФ выступает за продление мер по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. В обоснование этого говорится, что введенные ранее меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке.

Это действительно важная новость, поскольку в ноябре-декабре прошлого года руководство Минфина и Центробанка однозначно высказывались за скорейшую отмену указа о репатриации валюты. Видимо, денег от экспортеров в этом году ожидается немного, раз власти хотят сохранить валютный контроль за их притоком. В декабре 2023 года профицит платежного баланса России сократился почти до нуля, а показатели внешней торговли по итогам года опустились на уровень 2019 года.

Показательно, как быстро отреагировал на это сообщение Банк России. Его руководство придерживается прежней позиции в том, что обязательная продажа валютной выручки экспортерами должна носить временный характер и веских причин для продления этой меры регулятор не видит. Влияние этой меры на валютный рынок за прошедшие месяцы, по мнению Банка России, было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики. ЦБ считает, что значимый вклад в курсовую динамику также внес рост стоимостных объемов экспорта. Этот фактор влияет на валютный рынок с временными лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов, напомнил ЦБ.

Интересно, что в этой дискуссии Минфин резко изменил свою позицию. Еще в декабре на форуме «Россия зовет!» глава ведомства Антон Силуанов заявил, что возврат к обязательной продаже экспортерами валютной выручки является временной мерой, а Минфин всегда выступал за полную свободу потоков капитала. Однако в конце января Минфин РФ сообщил, что считает обоснованным продление обязательной продажи валютной выручки.

Чтобы смягчить такой разворот во взглядах, Минфин дал понять, что хочет доработать схему возврата валютной выручки. Возможно, что будет предложен и компромиссный вариант с постепенным ослаблением валютных ограничений. То есть с текущего уровня продаж 90-100% валютной выручки обязательства снизят к середине лета до 50-60%. Видимо, в ближайший месяц Кремль выберет, по какому пути стоит следовать, ведь исполнить бюджет 2024 года с курсом доллара ниже 90 руб. будет почти нереально.

Не стоит забывать, что текущий курс рубля отражает целый ряд мер, в число которых входит не только репатриация валютной выручки со стороны экспортеров, но и продажа валюты со стороны ЦБ (корректировка анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила и зеркалирование чистого инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года) и Минфина (выполнение бюджетного правила). Также не стоит забывать и про высокую ключевую ставку (16%), которая делает вложения в рубли более привлекательными. Учитывая текущую динамику инфляции в стране, Банк России может начать цикл смягчения ДКП уже в ближайшие два квартала.

Важнейшим фактором для динамики курса рубля остается поведение мировых цен на нефть. Иными словами, важны стоимостные объемы экспорта нефти из РФ. По данным торгового баланса мы видим, что динамика там не слишком позитивная.

Еще один немаловажный фактор, влияющий на курс рубля – объемы расчетов в российской валюте по внешнеторговым операциям. В начале сентября ФТС сообщала, что доля рубля в экспортных расчетах превысила 50%. При этом расчеты по импорту товаров и услуг в РФ по-прежнему в основном идут в твердых валютах. То есть осенью прошлого года за экспорт рублей поступало гораздо больше, чем ими оплачивался импорт. Соответственно, снижение объемов притока долларов и евро тогда негативно сказалось на курсе рубля. Чтобы переломить эту тенденцию, был введен в действие президентский указ об обязательной продаже валютной выручки, подписанный в начале октября.

Из свежей январской статистики ЦБ РФ следует, что в ноябре 2023 года доля рубля в расчетах за экспорт из России в другие страны резко снизилась до 33,8%. Это рекордно низкий показатель с августа 2022 года. Получается, что процесс доминирования рубля во внешнеторговых сделках развернулся в обратную сторону. По времени это совпало с фазой укрепления курса рубля в октябре-ноябре после его резкого ослабления в сентябре.

Если российские власти стали требовать от местных экспортеров возврата в страну как можно больших объемов валюты для внутреннего рынка, то, возможно, что наши экспортеры стали просить от своих контрагентов оплаты в твердой валюте. Не исключено, что для исполнения президентского указа российским экспортерам пришлось самим за рубли покупать валюту за границей, чтобы завозить в Россию и здесь продавать на внутреннем рынке. Иначе как можно было объяснить резкий рост объемов расчетов в твердой валюте за экспорт именно в конце 2023 года.

Остается посмотреть, какое решение примет Кремль в части продления валютного контроля за российскими экспортерами в ближайшие полтора месяца. От этого во многом будет зависеть ситуация с курсом рубля до конца 2024 года. Возможно, что, начав вводить ограничения, власти не найдут в себе сил от них отказаться. Требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, введенное до конца апреля, может быть не просто продлено, а станет бессрочным. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на чиновников и топ-менеджеров компаний-экспортеров.

В последние месяцы прошлого года внешняя торговля России была слабой с профицитом менее $10 млрд в месяц. Этого может быть недостаточно, чтобы компенсировать основные статьи оттока валюты из страны: зарубежный туризм, погашение внешнего долга, спрос на иностранные активы. Ожидаемое сокращение продажи валюты из ФНБ после 6 февраля может вновь усилить давление на рубль. Продажи валюты из ФНБ уже к концу I квартала должны замедлиться и затем практически полностью прекратиться. Поэтому мы ожидаем курс доллара выше отметки 100 руб. к концу этого года.