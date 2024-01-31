РСХБ направил в молочную отрасль 745 млрд рублей

На Первом форуме лидеров молочной индустрии Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что в последнюю пятилетку уверенно сохраняется тренд ежегодного прироста объемов производства сырого молока. В прошлом году, по предварительным данным, оно составило 33,5 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее. Одна из основ развития отрасли – стабильная финансовая поддержка. Россельхозбанк сообщил, что направил в неё уже 745 млрд рублей, в том числе около 80 млрд рублей в 2023 году.

По оценке экспертов Россельхозбанка и Союзмолока, в 2023 году объём потребления молочных продуктов вырос на 5% благодаря росту реальных доходов населения. Сохраняется потенциал роста потребления в соответствии с рекомендованным Министерством здравоохранения уровнем.

Ещё одним важным трендом года в Россельхозбанке считают восстановление рентабельности производителей молочной продукции на фоне снижения затрат на сырье и сокращения запасов готовой продукции.

В 2023 году положительную динамику показал и экспорт. В 2023 году внешние поставки российской молочной продукции увеличились почти на треть. Открылись 3 новых рынка: Пакистан, Гонконг и Афганистан. Таким образом, сейчас экспорт осуществляется в 73 страны. К факторам роста поставок РСХБ относит курс рубля и субсидирование перевозок молочной продукции на экспорт.

В целом Россельхозбанк видит четыре главных драйвера развития молочной отрасли на ближайшую перспективу:

рост эффективности молочного животноводства и доли индустриальных производителей молочного сырья;

рост потребления молочных продуктов при условии увеличения реальных доходов населения;

глубокая переработка молока, включая производство концентрата молочного белка и другие продукты;

расширение экспорта по географии поставок и номенклатуре.

«Полагаю, что в ближайшие год-два мы выйдем на уровень 90% самообеспеченности, установленный Доктриной продовольственной безопасности России. Для этого у отрасли есть хороший задел и поддержка на уровне государства и нашего банка. С нами работают две трети крупнейших производителей сырого молока в стране. Всего за время работы РСХБ направил в молочную отрасль 745 млрд рублей и принял участие в реализации 2,5 тыс. инвестиционных проектов на общую сумму 260 млрд рублей. При поддержке банка реализуется ряд инвестиционных проектов как в европейской части России, так и в ДФО, например, в Амурской области. Мы продолжим поддерживать реализацию потенциала увеличения производства молочных продуктов в РФ как для внутреннего рынка, так и на экспорт», – отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.