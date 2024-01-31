72% иркутян поддерживают законопроект о самозапрете на выдачу кредитов

17 января 2024 года в первом чтении были приняты поправки к законопроекту, который предусматривает возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Подобный финансовый механизм поможет обезопасить иркутян в ситуациях, когда мошенники пытаются оформить кредит или заем на его имя. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, поддерживают ли подобную инициативу горожане и готовы ли установить самозапрет. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддерживают 72% иркутян. Чаще всего – те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (82%). Против высказались только 11%: «Попытка переложить ответственность за финансовую безопасность с государства и финансовых организаций на граждан».

Установить самозапрет на выдачу кредита хотят 43% горожан. Причем чаще других говорили о готовности респонденты старше 45 лет (48%) и опрошенные, не пользовавшиеся кредитами за последние полгода (50%).

Согласно доработанной версии законопроекта, самозапрет можно будет установить не только на сайте Госуслуг, но и в МФЦ, и банках.