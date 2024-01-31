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Правоохранительные органы проверяют перевозчика, который провалился под лед с туристами на Байкале

Инцидент произошел на Малом море 29 января у береговой линии острова Ольхон.

Свидетелем ситуации стали государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Автомобиль с людьми заехал на тонкий лед. В результате авто боком провалилось в образовавшуюся трещину.

Сейчас в отношении перевозчика проводится проверка.

«Денег за поездку, полученных с туристов, вряд ли хватит, чтобы покрыть последующие штрафы за незаконный выезд на лед, причиненный экологический ущерб природе и эвакуацию транспорта со льда», – пишут в Telegram-канале ГУ МЧС Иркутской области.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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