Правоохранительные органы проверяют перевозчика, который провалился под лед с туристами на Байкале

Инцидент произошел на Малом море 29 января у береговой линии острова Ольхон.

Свидетелем ситуации стали государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Автомобиль с людьми заехал на тонкий лед. В результате авто боком провалилось в образовавшуюся трещину.

Сейчас в отношении перевозчика проводится проверка.

«Денег за поездку, полученных с туристов, вряд ли хватит, чтобы покрыть последующие штрафы за незаконный выезд на лед, причиненный экологический ущерб природе и эвакуацию транспорта со льда», – пишут в Telegram-канале ГУ МЧС Иркутской области.