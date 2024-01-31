Автокредитов на 1,32 трлн рублей выдано в России в 2023 году

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году было выдано автокредитов на сумму 1,32 трлн руб. или на 98,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2022 году – 0,67 трлн руб.). Такой рост объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи автокредитов в 2022 году.

При этом по сравнению с 2021 годом данный показатель вырос менее существенно – на 17,5% (в 2021 году – 1,13 трлн руб.). Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в 2023 года отмечен в:

Москве (118,7 млрд руб.),

Московской (92,4 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (78,6 млрд руб.),

Краснодарском крае (62,2 млрд руб.),

Республике Татарстан (59,6 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом в 2023 году самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировал:

Белгородская обл. (+135,6%),

Чувашская Республика (+130,8%),

Ростовская обл. (+125,0%), а также

Республика Татарстан (+116,0%) и

Тульская обл. (+112,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 71,8% и 80,1% соответственно.

«Такой резкий рост выдачи автокредитов год к году, объясняется, прежде всего, эффектом низкой базы из-за радикального падения выдачи автокредитов в 2022 году, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Кроме того, в 2023 году увеличению количества выданных кредитов способствовало возобновление госпрограмм льготного автокредитования, а также увеличение предложения новых автомобилей. Что касается объемов кредитования, то они выросли настолько существенно по причине роста среднего чека автокредита, который, в свою очередь, увеличился из-за роста цен на автомобили. При этом, в целом, банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, однако заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты».