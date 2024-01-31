В Иркутске разработали проект берегоукрепления Цесовской набережной: реализация обойдется в миллиард

Проект берегоукрепления Цесовской набережной разработали в Иркутске. В настоящее время он проходит госэкспертизу – согласование ожидается в феврале. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Руслан Болотов.

«Это будет современное рекреационное пространство. Его появление, безусловно, повысит привлекательность областного центра для горожан и туристов, для инвесторов и бизнес-сообщества. Кроме этого, укрепление берега является важным вопросом безопасности», – отметил спикер.

Предположительно, для реализации проекта понадобится около миллиарда рублей. Планируется подавать документы на получение федерального финансирования.

Сейчас в бюджетах Иркутской области и Иркутска уже предусмотрены средства на берегоукрепление 1,1 км набережной реки Ангары: с 2024 года по 2026-й на эти цели планируется выделение почти 340 млн рублей.

По планам проект хотят реализовать к 2027 году.