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Иркутскую область и Монголию могут связать шопинг-туры

Встреча по вопросам совместного развития туризма в Прибайкалье и Монголии состоялась в Иркутске в формате видеосвязи. К ней присоединились представители туристических компаний, профильных ВУЗов, общественных организаций, власти, рассказали в региональном агентстве по туризму.

«Туроператоры Иркутской области предложили организовать совместные туры по Байкалу и Хубсугулу, а также шопинг-туры. Присутствующие отметили важность традиционных связей между двумя странами и необходимость создания рабочей группы по развитию туризма, куда должны войти представители Иркутской области, Республики Бурятия и приграничных районов Монголии», – сообщили в ведомстве.

Монгольская сторона, в свою очередь, подняла вопросы упрощения таможенных и визовых процедур, а также отметила нехватку русскоговорящих гидов в своей стране и обратились к представителям Иркутского государственного университета с предложением об организации совместных стажировок для гидов.

Также был поднят вопрос о возобновлении сотрудничества в рамках проекта «Великий чайный путь».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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