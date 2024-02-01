S7 решила изменить технологию противообледенительной обработки на Boeing 737-800

Теперь обработка на этом типе воздушных судов происходит исключительно при выключенных двигателях. Компания приняла такое решение после инцидента, который произошел 30 января в аэропорту Улан-Удэ.

В последние несколько дней на ряде рейсов, выполняемых на самолетах Boeing 737-800, экипажи авиакомпании фиксировали изменения параметров работы одного из двигателей. Согласно требованиям безопасности полетов, командиры воздушных судов сразу принимали решение вернуться на место стоянки для дополнительного осмотра самолета техническими специалистами.

По результатам проверки выявлено, что неустойчивая работа двигателя была вызвана загрязнением лопаток компрессора двигателя из-за попадания частиц противообледенительной жидкости. Эффект загрязнения носит накопительный характер. Важно подчеркнуть, что во всех случаях двигатель был полностью исправен, работа самого двигателя не была нарушена, параметры работы двигателя не выходили за ограничения.

Для обеспечения безопасности полетов при наличии осадков в зимнее время, согласно общей мировой практике, противообледенительная обработка воздушных судов проводится перед самым взлетом, в том числе с работающими двигателями. При этом, с поверхности искусственного покрытия аэродрома в двигатель может засасываться стекающая противообледенительная жидкость. Это особенно характерно для воздушных судов типа Boeing 737-800, у которых двигатели расположены чуть ниже, чем у других типов самолетов.

– Зимний сезон 2023-2024 отличается в большинстве регионов России более сложными погодными условиями, чем обычно. Из-за снежной зимы в московском регионе мы уже сейчас фиксируем рекордное количество случаев противообледенительной обработки ВС. Учитывая эти факторы, авиакомпания приняла решение изменить технологию противообледенительной обработки на самолетах Boeing 737-800. Теперь обработка на этом типе воздушных судов происходит исключительно при выключенных двигателях, – говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно, что Западно-Сибирская прокуратура начала проверку обстоятельств прерванного взлета воздушного судна авиакомпании «Сибирь» в аэропорту «Байкал». Самолет должен был вылететь из аэропорта Улан-Удэ в Москву, но при разбеге командир решил вернуться к месту стоянки из-за "подозрения наличия технической неисправности". На борту находилось 176 человек: 6 членов экипажа и 170 пассажиров. Никто не пострадал.