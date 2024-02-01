Клиентов-нерезидентов вычислят через геолокацию

Банкам предлагают обязать кредитные организации проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации, сообщают «Известия».

Кредитные организации должны будут отслеживать, откуда клиенты заходят в онлайн-банк. Если станет ясно, что человек преимущественно пользуется интернет-сервисами с территории иностранных государств, то банк должен будет запросить у клиента дополнительную информацию о его месте проживания.

Такая инициатива содержится в проекте постановления правительства, которое подготовил Минфин (есть у «Известий»). Документ вносит изменения в положение, регулирующее действия банков по установлению налогового резидентства клиентов.

В проекте постановления уточняется: если клиент не предоставил запрашиваемые документы, то банк вправе прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Ранее стало известно, что Казахстан стал лидером по объему трансграничных переводов клиентов ВТБ в 2023 году. Розничные клиенты совершили 348 тысяч переводов в валютах дружественных стран в прошлом году, что в 4 раза превосходит аналогичный показатель 2022 года. Объем таких операций составил около 40 млрд рублей. Наибольшую долю в количественном выражении занимают переводы в Таджикистан, по объему – в Казахстан.

41% всех совершенных клиентами ВТБ трансграничных операций приходится на переводы в Таджикистан. Среди лидеров также Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан. По объему наиболее востребованы переводы в Казахстан (27% от объема всех транзакций). Далее идут Беларусь и Китай.