От строительства экодомов до субсидирования авиаперелётов на Байкал: ВЭБ и АСИ обсуждают перспективные проекты в Иркутской области

Строительство деревянных экодомов, горнолыжных курортов, гостиниц, создание Международного центра водных ресурсов, субсидирование авиаперелётов на Байкал – эти и другие вопросы обсуждают в рамках бизнес-миссии ВЭБ и АСИ, которая проходит 31 января и 1 февраля в Иркутске. Лучшие проекты планируют представить президенту РФ Владимиру Путину.

ВЭБ.РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ) продолжают серию бизнес-миссий в российские регионы. Цель – поиск новых точек роста экономик регионов и подготовка форума «Сильные идеи для нового времени». Ранее аналогичные мероприятия провели в Калининградской, Липецкой областях, Татарстане и в Великом Новгороде. Возглавляют бизнес-миссии председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. По итогам отбора самые перспективные проекты и идеи будут представлены президенту.

Сегодня мероприятия бизнес-миссии начались в Иркутской области – 31 января и 1 февраля команды ВЭБ и АСИ вместе с представителями местной власти, предпринимателями, экспертами и жителями сформируют новые проекты и программы по развитию региона и страны в целом.

«С Иркутской областью группу ВЭБ.РФ связывает давнее и конструктивное взаимодействие. В ходе совместной бизнес-миссии ВЭБа и АСИ обсудим проекты и инициативы, которые помогут области развиваться увереннее и вносить свой вклад в развитие всей страны», – сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В первый день эксперты представили свои проекты и идеи в сферах экономики, туризма, экологии, здравоохранения и креативных индустрий. Среди них – туристический кешбэк или субсидирование перелётов на Байкал и горнолыжные курорты Иркутской области, развитие гостиничного сектора в Братске и Ангарске, поддержка молодых специалистов. Предлагается также организовать мегакампус среднего и дополнительного профессионального образования в сфере металлургии в Братске на базе Братского государственного университета.

Ещё одно важное направление – создание Международного центра водных ресурсов в Байкальске для изучения вопросов эффективного управления водными ресурсами и инициатив по достижению водной безопасности мирового океана. Участники бизнес-миссии рассмотрели также идеи и проекты в сфере развития креативной индустрии – от создания специализированных пространств в городах до целых кластеров.

Делегация посетила стройплощадку первого пилотного деревянного экодома. Участники бизнес-миссии обсудили реализацию программы развития Байкальска, начало демонтажных работ на площадке БЦБК, а также возможность проведения в форумной зоне кампуса ЭКО.ЦЕХ мероприятий, реализуемых Министерством по молодёжной политике Иркутской области. Мастер-план Байкальска лёг в основу формирования программы социально-экономического развития города. Мероприятия программы по ключевым направлениям развития города предусмотрены на период до 2040 года.

Особое внимание в рамках бизнес-миссии в Иркутскую область АСИ и ВЭБ.РФ уделили вопросам поддержки креативной экономики. Сферы, которые уже в значительной мере показали свой потенциал, – архитектура, издательское дело и разработка программного обеспечения. С креативным сообществом и местной властью представители АСИ обсудили также возможности выхода предпринимателей региона на рынки дружественных стран и реализацию экспортного потенциала.

«Экспорт – та сфера, в которой креативный сектор можно использовать именно как инструмент. Креативные индустрии, а это и маркетинг, и упаковка, и дизайн, и коммуникации, могут стать инструментом для продвижения на рынки зарубежных стран любого продукта, необязательно только креативного. Минэкономразвития Иркутской области впервые обозначило задачу по экспорту именно в таком контексте, и сегодня это актуально не только для региона, но и для всей страны», – подчеркнула директор центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде.