Еще 17 банков подключились к проекту цифрового рубля

Тестирование будет идти весь 2024 года, пишут «Известия».

17 российских кредитно-финансовых организаций выразили готовность подключиться к пилоту по цифровому рублю и готовят свои IT-инфраструктуры, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Тестирование цифрового рубля будет идти весь 2024 год. До повсеместного внедрения новой формы валюты необходимо будет принять изменения в Бюджетный кодекс РФ и в ряд других актов, в том числе регулирующих социальные выплаты.

– На данный момент уже есть положение Банка России о платформе цифрового рубля, внесены изменения в законы «О Центральном банке РФ», «О банках и банковской деятельности», «О национальной платежной системе» и в ГК РФ. С 2025 года также вступят в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, – уточняет руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Ранее стало известно, что в 2023 году россияне стали активнее оставлять безналичные чаевые. Число транзакций для оплаты услуг в кафе, ресторанах и барах выросло, а объем чаевых увеличился в 1,5 раза. Таковы данные анализа финансовых операций, проведенного банком ВТБ совместно с проектом ВТБ.Чаевые.

Сравнительное исследование данных в 2023 и 2022 годах показало, что количество платежей за услуги в заведениях общественного питания возросло на 16% по итогам 2023 года, а их общий объем увеличился на 17%.

В частности, эксперты выяснили, что число платежей в ресторанах в среднем возросло на 14%, а средний чек составил 1 017 рублей – на 17% больше по данным год к году. При этом объемы платежей увеличились на 34%. В барах и питейных заведениях число оплат возросло на 27%, а средний чек составил 830 рубля – на 6% больше, чем в 2022 году; объем оплат вырос на 35%.